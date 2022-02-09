Karagümrük kalecisi Viviano buz kesti! Maçta dondu kaldı, Volkan Demirel o anları açıkladı!

Ziraat Türkiye Kupası'nda son 16 turu heyecanında Fatih Karagümrük ile Konyaspor takımları karşılaştı. Tam 9 gole sahne olan müthiş maçta gülen taraf Fatih Karagümrük oldu. Oldukça zorlu şartlarda gerçekleştirilen müsabakada Karagümrük kalecisi Viviano'nun maç içerisindeki görüntüleri ise dikkat çekti. Soğuktan tir tir titreyen futbolcu için teknik direktör Volkan Demirel maç sonunda açıklamalarda bulundu.

SOĞUKTAN TİTREDİ

Maçın son dakikalarına girilirken hakem Ali Şansalan yaşadığı bir sakatlık sonrasında tedavi için kenara geldi. O sırada kameralar kaleci Viviano'yu kadraja aldı. 36 yaşındaki tecrübeli futbolcunun soğuktan titrediği görüldü. Yağmurlu bir havada oynanan karşılaşmada oyuncular ıslandıktan sonra rüzgarın da etkili olması sonucu topla oldukça az buluşan kaleci adeta buz kesti.

"İÇERDE HALA ÜŞÜYORDU"

Maçın ardından o görüntülerin sorulduğu Volan Demirel açıklamada bulunarak, "Topla en az temas eden oyuncu kalecidir. Viviano içeride formasını çıkarmadan sıcak bir duş aldı. Hala üşüyordu, duştan sonra kendisine geldi. Ben kendi kariyerimde de bu kadar uzun süren ve bu kadar gollü biten bir maç hatırlamıyorum. Futbol anlamında keyifli oldu ama bu maçta yer alanlar için kolay bir maç olmadı" şeklinde konuştu.