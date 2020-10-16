Süper Lig'de milli aranın ardından futbol heyecanı Cumartesi, Pazar ve Pazartesi günü oynanacak maçlar ile geri dönüyor. Bu hafta oynanacak maçta Antalyaspor - Gaziantep FK ağırlayacak. Karşılaşmanın tüm detayları haberimizde mevcut.

Bu sezon Süper Lig'e yükselen Karagümrük, yaptığı flaş transferler ve aldığı galibiyetlerle ligde kısa sürede adından söz ettirdi. Karagümrük, 4 maçta topladığı 7 puan ile ligde 3. sırada yer alıyor. Transferin en çok konuşulan takımlarından birisi olan Karagümrük, Ülker Stadyumu'nda oynanacak maçtan galibiyet çıkarmak istiyor. Kasımpaşa ise bu sezon oynadığı 4 maçın ikisin kazandı ve 2 mağlubiyet aldı. Bu sonuçlarla ligde 6 puan ile 9. sırada yer alan Kasımpaşa, orta sıralardan yukarılara tırmanmanın peşinde. Peki, Karagümrük - Kasımpaşa maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Detaylar haberimizde...

NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

6. haftada Karagümrük - Kasımpaşa arasında oynanacak mücadele, Ülker Stadyumu'nda 18 Ekim Pazar günü saat 16.00'da başlayacak. Zorlu mücadele hakem Erkan Özdamar tarafından yönetilecek. Erkan Özdamar'ın yardımcılıklarını ise Mehmet Metin ve Hakan Karabalcık üstlenecek.

HANGİ KANALDA?

Süper Lig'in yayıncı kuruluşu Digitürk, bu sezonda kesintisiz şekilde tüm Süper Lig maçlarını yayınlıyor. Karagümrük - Kasımpaşa mücadelesi Pazar günü saat 16.00'da beIN SPORTS HD 1 kanalından naklen yayınlanacak.