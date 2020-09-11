Süper Lig'in açılış haftasında ligin yeni ekiplerinden Karagümrük, Malatyaspor'u ağırlıyor. Bu sezon yeni transferleriyle adından oldukça söz ettiren iki takımın mücadelesinin oldukça heyecanlı geçmesi bekleniyor. Geçtiğimiz sezonu TFF 1. Lig'den, Süper Lig'e yükselen son ekip olan Karagümrük, play-off maçlarında önce Akhisarspor'u, finalde de Adana Demirspor'u geçmişti. Süper Lig'de iddialı bir kadro kuran Karagümrük, Viviano, Roco, Zukanovic, Lichaj, Mevlüt, Aatif ve Vato gibi önemli transferlere imza attı.

Aynı şekilde birçok etkili ve adından söz ettiren transferlere imza atan Malatyaspor'da sezona galibiyetle başlamak istiyor. Peki, Karagümrük - Malatyaspor maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda? Detaylar haberimizde...

KARAGÜMRÜK - MALATYASPOR MAÇI NE ZAMAN? SAAT KAÇTA?

Süper Lig'in açılış haftasında, Fatih Karagümrük ile Yeni Malatyaspor karşılaşacak. 12 Eylül Cumartesi günü saat 17.00'de başlayacak mücadele, Atatürk Olimpiyat Stadyumunda oynanacak. Karşılaşmanın hakemi, Abdulkadir Bitigen olacak. Bitigen'in yardımcılıklarını ise Mehmet Kısal ve Mustafa Savranlar üstlenecek. Karşılaşma, koronavirüs önlemleri nedeniyle seyircisiz oynanacak.

KARAGÜMRÜK - MALATYASPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Taraftarların merakla beklediği Karagümrük - Malatyaspor maçı, 12 Eylül Cumartesi günü saat 17.00'de başlayacak. Mücadele, beIN SPORTS HD 2 kanalından naklen yayınlanacak. Karşılaşma hakkında detaylı bilgiler geldikçe haberimizi güncelleyeceğiz.