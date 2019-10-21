Karagümrük Osmanlıspor maçı hangi kanalda | Karagümrük Osmanlıspor maçı canlı izleme linki

İki takım Karagümrük Osmanlıspor karşı karşıya geliyor. Yapılan TÜRKİYE: Spor Toto 1. Lig - 8. Maç Günü kapsamında ekranlarda olacak.

Kullanıcılar Karagümrük Osmanlıspor maçı hangi kanalda merak ediyor. Peki Karagümrük Osmanlıspor maçı canlı izleme linki var mı? İşte cevabı...

Karagümrük Osmanlıspor maçı hangi kanalda

Karagümrük - Osmanlıspor, Spor Toto 1. Lig maçı 21 10 2019 günü Bein Sports Max 1, kanalından yayınlanacak. Maçın başlama saati 19:00

Karagümrük ile Osmanlıspor arasındaki Spor Toto 1. Lig maçı, Bein Sports Max 1 kanalında canlı yayınlanacak.

Karagümrük Osmanlıspor maçı canlı izleme linki

Bein Sports Max 1 Digiturk 81, Kablo TV 236, Web , numaralı kanallar üzerinden izlenebilmektedir.

Spor Toto 1. Lig Maçı Olimpiyat Stadı, İstanbul'da oynanacak.