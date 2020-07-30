TFF 1. Lig Play-Off Finali'nde Adana Demirspor ile Fatih Karagümrük ile karşı karşıya geldi.

Fatih Karagümrük, 40. dakikada Çağrı'nın attığı golle maçı 1-0 yapsa da 69. dakikada Adana Demirspor, Pa Dibba’nın golüyle skoru eşitlemeyi başardı.

90 dakikanın 1-1 tamamlanması üzerine maç uzatmalara gitti. 30 dakikalık uzatmada da eşitlik bozulmadı ve Süper Lig'e çıkacak son takımı penaltı atışları belirledi. Penaltı atışlarını kazanan Fatih Karagümrük, Süper Lig'e çıkan 3. takım oldu.

Fatih Karagümrük, 90 dakikası ve uzatma devreleri 1-1 biten maçta Adana Demirspor'a penaltılarda 6-5'lik üstünlük kurdu ve Süper Lig'e yükselen üçüncü takım oldu.

ADANA DEMİRSPOR - FATİH KARAGÜMRÜK MAÇINDAN DAKİKALAR

7. dakikada Erkan Zengin'in orta sahadan uzun pasında Volkan Şen kaleci Aykut ile karşı karşıya kalacekken Aykut zamandı kalesini terk ederek topu uzaklaştırdı.

28. dakikada ceza sahası içine giren Volkan Şen’in şutu yan ağlarda kaldı.

36. dakikada Ramazan Civelek'in yaptığı ortaya caza sahasında iyi yükselen Artur'un kafa vuruşunda kaleci Kurtuluş son anda topu kornere çeldi.

40. dakikada kazanılan serbest vuruşta Alparslan Erdem topu ceza sahasına ortaladı. Arka direkte Çağrı Ortakaya kafayla meşin yuvarlağı filelere gönderdi. 0-1

45+1. dakikada Sinan Kurt’un ortasında, arkada direkte yükselen Erkan Zengin’in kafa vuruşunda top az farkla yandan auta gitti.

50. dakika Fatih Karagümrük takımı bu dakikada tabelayı değiştirme fırsatına yaklaşıyor ancak ceza sahasının dışından kaleyi cepheden gören bir noktadan Brahim Darri tarafından çekilen şut kaleyi bulmuyor.

69. dakika Adana Demirspor, 69’da Pa Dibba’nın golüyle skoru eşitlemeyi başardı!

90. dakika Adana Demirspor, golden sonra Erkan Zengin’in organize ettiği ataklarla etkili olmaya çalıştı.

90+5 Maçta normal süre 1-1’lik eşitlikle sona erdi. Uzatma bölümüne geçildi.

94. dakika Karagümrük etkili geldi; Engin vurdu, Kurtuluş kornere gönderdi!

101. dakika Berk Yıldız’ın tehlikeli vuruşu az farkla dışarı gitti.

105. dakika İlk uzatma devresi sona erdi!

106. dakika İkinci uzatma devresi başladı!

112. dakika Karagümrük etkili geldi. Alassane Ndao’nun vuruşunda top dışarı gitti.

115. dakika İki uzatma bölümünde de orta sahada kıyasıya bir mücadele yaşandı. İki takım da temkinli bir görüntü çizdi.

120. dakika Erkan Zengin kazanılan tehlikeli frikikte isabetli bir vuruş yaptı ancak Aykut başarılı!

120. dakika Maç penaltılara gitti!

Fatih Karagümrük'te Engin Bekdemir, Ndao, Attamah, Koray Altınay, Sabo ve Fatih Kuruçuk penaltı vuruşlarını gole çevirdi.

Adana Demirspor'da Erkan Zengin, Hasan Kılıç, Aosman, Dibba, Adil Demirbağ penaltı vuruşlarını gole çevirirken, Mehmet Uslu'nun ise penaltı vuruşunu kaleci Aykut Özer kurtardı.

Penaltı atışları sonucunda, Adana Demirspor'a 6-5 üstünlük sağlayan Fatih Karagümrük, Süper Lig'e yükselen son takım oldu.