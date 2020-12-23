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  3. Karagümrük'ten bir İtalyan transferi daha! Andrea Bertolacci ile anlaşıldı!

Karagümrük'ten bir İtalyan transferi daha! Andrea Bertolacci ile anlaşıldı!

Süper Lig'e bu sezon katılan ekiplerin arasında yer alan Karagümrük, transferde durmak bilmiyor. İstanbul ekibi, devre arası için Emre Çolak ve Fabio Borini'nin ardından Andrea Bertolacci'yi de kadrosuna kattı.

Karagümrük'ten bir İtalyan transferi daha! Andrea Bertolacci ile anlaşıldı!

Süper Lig'in bu yıl en çok dikkat çeken ekiplerinden birisi olan Fatih Karagümrük, transferde durmak bilmiyor. Henüz devre arası transfer dönemi başlamamasına rağmen İstanbul ekibi 3 oyuncuyu kadrosuna katmaya başladı. Karagümrük, Fabio Borini ve Emre Çolak'ın ardından bir başka İtalyan oyuncu Andrea Bertolacci ile anlaşma sağladı.

Dün İstanbul'a gelen 30 yaşındaki futbolcu, bugün imza atarak 2022'ye kadar Karagümrük forması giyecek.

Karagümrük'ten bir İtalyan transferi daha! Andrea Bertolacci ile anlaştı!

ANDREA BERTOLACCİ KİMDİR?

Futbola Roma altyapısında başlayan ve ardından Roma, Lecce, Genoa formaları giyen İtalyan orta saha, 2015 yılında 21 milyon Euro karşılığında Milan'ın yolunu tuttu. Geçtiğimiz sezon Sampdoria ile anlaşan Bertolacci, bu yıl takımıyla anlaşmaya varamadı. Boşta olan yıldız oyuncu için bonservis bedeli ödemeyen Karagümrük, Andrea Bertolacci'yi dün akşam İstanbul'a getirdi. Bugün sağlık kontrollerinden geçen yıldız oyuncunun kendisini 2022'ye kadar Karagümrük'e bağlayan imzayı atması bekleniyor. Daha önce Milan forması giyen isimlerden Biglia ve Borini'yi alan İstanbul ekibi, Bertolacci'yle birlikte bu sayıyı 3'e çıkarmış oldu. 20 yaşındaki futbolcu daha önce İtalya Milli Takımı formasını da 5 kez giydi.

Onur Çelik
Spor Editörü


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