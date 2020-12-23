Süper Lig'in bu yıl en çok dikkat çeken ekiplerinden birisi olan Fatih Karagümrük, transferde durmak bilmiyor. Henüz devre arası transfer dönemi başlamamasına rağmen İstanbul ekibi 3 oyuncuyu kadrosuna katmaya başladı. Karagümrük, Fabio Borini ve Emre Çolak'ın ardından bir başka İtalyan oyuncu Andrea Bertolacci ile anlaşma sağladı.

Dün İstanbul'a gelen 30 yaşındaki futbolcu, bugün imza atarak 2022'ye kadar Karagümrük forması giyecek.

ANDREA BERTOLACCİ KİMDİR?

Futbola Roma altyapısında başlayan ve ardından Roma, Lecce, Genoa formaları giyen İtalyan orta saha, 2015 yılında 21 milyon Euro karşılığında Milan'ın yolunu tuttu. Geçtiğimiz sezon Sampdoria ile anlaşan Bertolacci, bu yıl takımıyla anlaşmaya varamadı. Boşta olan yıldız oyuncu için bonservis bedeli ödemeyen Karagümrük, Andrea Bertolacci'yi dün akşam İstanbul'a getirdi. Bugün sağlık kontrollerinden geçen yıldız oyuncunun kendisini 2022'ye kadar Karagümrük'e bağlayan imzayı atması bekleniyor. Daha önce Milan forması giyen isimlerden Biglia ve Borini'yi alan İstanbul ekibi, Bertolacci'yle birlikte bu sayıyı 3'e çıkarmış oldu. 20 yaşındaki futbolcu daha önce İtalya Milli Takımı formasını da 5 kez giydi.