Karahallı ne demek, TDK'ya göre Karahallı kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Karahallı ne demek? Karahallı TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi Karahallı kelimesi. Peki Karahallı ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre Karahallı nedir, Karahallı kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

KARAHALLI NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Karahallı kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

TDK'ya göre Karahallı kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Uşak iline bağlı ilçelerden biri

