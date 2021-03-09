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Karahan Çantay kimdir? Nereli? Öldü mü? | Karahan Çantay neden öldü?

Erol Köse, 1995 yılında katıldığı yarışma ile adını duyuran Karahan Çantay ile ilgili sosyal medya hesabında dikkat çeken bir paylaşımda bulundu. Karahan Çantay kimdir? Nereli? Öldü mü? | Karahan Çantay neden öldü? İşte detaylar...

Karahan Çantay kimdir? Nereli? Öldü mü? | Karahan Çantay neden öldü?

Erol Köse, 1995 yılında katıldığı yarışma ile adını duyuran Karahan Çantay ile ilgili sosyal medya hesabında dikkat çeken bir paylaşımda bulundu.  Karahan Çantay kimdir? Nereli? Öldü mü? | Karahan Çantay neden öldü? İşte detaylar...

KARAHAN ÇANTAY KİMDİR? NERELİ?

Karahan Çantay  21 Aralık 1973 yılında Balıkesir'de dünyaya geldi.

 Bir dönemin ünlü model ve oyuncularından Çantay, 1995'de Mr Turkey birincisi olmuştu.

1996'da ilk kez İstanbul'da düzenlenen Mr World erkek güzellik yarışmasında Türkiye'yi temsil etmiş ve Tom Nuyens ile Gabriel Soto'nun ardından üçüncü olmuştur.

Çantay 'ın en son Tayland'da öğretmenlik yaptığı biliniyordu.

Karahan Çantay kimdir? Nereli? Öldü mü? | Karahan Çantay neden öldü?

KARAHAN ÇANTAY ÖLDÜ MÜ?

Erol Köse, Instagram hesabında yaptığı paylaşımda 1995'te katıldığı yarışma ile adını duyuran Karahan Çantay ile ilgili açıklamada bulundu. Köse, Karahan Çantay'ın hayatını kaybettiğini duyurdu.

Karahan Çantay kimdir? Nereli? Öldü mü? | Karahan Çantay neden öldü?

KARAHAN ÇANTAY NEDEN ÖLDÜ?

Köse paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"Karahan Çantay, Tayland'da motorla trafik kazasında vefat etti. Orada  matematik öğrenetmeniymiş, cenazesi 2 gündür alınamamış oradan" ifadelerini kullandı.

Karahan Çantay kimdir? Nereli? Öldü mü? | Karahan Çantay neden öldü?

Berkem Temizel
Gece Editörü
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