Karahan Çantay Sibel Can haberleri: Sibel Can kaset skandalı yeniden gündem oldu Adı bir dönem Sibel Can ile yasak aşk iddialarına karışan ve ardından ülkeyi terk ederek ABD'ye yerleşen eski manken ve oyuncu Karahan Çantay trafik kazasında hayatını kaybetti. Çantay'ın ölüm haberinin ardından Sibel Can ile çekildiği iddia edilen seks kaseti skandalı yeniden gündeme geldi. İşte olayın detayları...

1 16 1995 yılının Best Model'i Karahan Çantay, geçirdiği trafik kazası sonucu hayatını kaybetti. Türkiye’nin ilk erkek güzeli seçilen Çantay'ın yaşamını yitirmesinin ardından Sibel Can ile bir dönem yasak aşk yaşadığı, seks kaseti ile ikilinin tehdit edildiği ve ardı sıra gelişen olaylar yeniden gündeme geldi. İşte olayın geçmişi...