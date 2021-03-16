Karahan Çantay'ın Sibel Can sözleri olay yarattı: ''Yaşadığım tek gecelik bir ilişkiydi''
Beyaz TV'nin ilgiyle izlenen programı Söylemezsem Olmaz'da Karahan Çantay'ın Sibel Can ile ilgili sözlerini canlı yayında anlatan Onur Akay, gündeme damga vurdu. Çantay verdiği söyleşide "Sibel Can'la tek gecelik ilişkimiz oldu" sözü programın sunucularıyla beraber ekranları başındaki izleyiciyi de şaşkınlığa uğrattı.
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16 Mart 2021 Salı 11:58
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