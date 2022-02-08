Karahumma ne demek, TDK'ya göre Karahumma kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Karahumma ne demek? Karahumma TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi karahumma kelimesi. Peki karahumma ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre karahumma nedir, karahumma kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

KARAHUMMA NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Karahumma kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

TDK'ya göre karahumma kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Tifo

