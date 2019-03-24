Karaisalı’da bir köy okulu futsalda Adana üçüncüsü oldu

Adana'nın Karaisalı ilçesine bağlı Etekli Mahallesindeki Erkeğin Şehit Fatih Yılmaz Ortaokulu Yıldız Kızlar Futsal Müsabakalarında 37 takım arasından Adana 3.sü oldu. Takım, bölge şampiyonasına katılmaya hak kazandı.

Etekli Erkeğin Şehit Fatih Yılmaz Ortaokulu Beden Eğitimi Öğretmeni Mehmet Avcı, taşımalı okula 2014 yılında geldiğinde 4. sınıf öğrencilerinin bahçede futbol oynarlarken Betül adlı öğrencinin futbol yeteneğinin dikkatini çektiğini belirterek, Adana üçüncülüğüne giden yolun hikayesini şöyle anlattı:

"Bir yıl sonra yapmış olduğumuz kum sahada şu an okulumuzun 8. sınıfında okuyan Betül ve arkadaşları toplam 11 kız öğrenciden oluşan takımımızla antrenmanlarımıza başladık. "Bir File Top - Bir Hayal - Bir Umut "parolasıyla yola çıkan okulumuz, 2018-2019 eğitim öğretim yılında katılmış olduğu Yıldız Kızlar Futsal Müsabakalarında 37 takım arasından 3. olarak Adanamızı Türkiye Şampiyonası Grup Müsabakalarında temsil etme başarısı göstermiştir. Malzeme, zaman gibi kısıtlı imkanlarımız ve bozuk hava şartlarına rağmen kızlarımız yağmur, çamur, kar, buz demeden elinden gelen gayreti göstermişlerdir. Fedakarlık gösteren sporcularıma ve ailelerine çok teşekkür ediyorum."

Beden eğitimi öğretmeni olarak her yıl çocuklara futsal ayakkabısı, futsal topu, forma gibi malzemeleri kendi cebinden karşıladığını ifade eden Mehmet Avcı, "Umut edelim ki kurum, kuruluşlarımız, belediyelerimiz ve iş adamlarımız ileriki zamanlarda bu şekilde emek veren çocuklarımıza maddi destek olsunlar.Yıllardır bu turnuvalarda başarı göstermiş olan Yıldırım Beyazıt Ortaokulu Futsal Antrenörü İbrahim Güleş hocamız turnuva sonrası takımımızın yanına gelerek "siz ve hocanızın başarısı bizimkinden çok daha değerli bizden daha çok tebrik ve takdiri hakediyorsunuz" diyerek sebebini ise şu şekilde açıklıyordu "ben sporcularımı 500 kişi arasından seçtim ve çoğu lisanslı kulüp sporcusu haftanın hemen her günü bu salonda antrenman yapıyoruz siz ise okul olarak toplam 11 kızsınız ve hocanızın seçme imkanı yok ve 11'inizle o zor şartlarda bu başarıyı elde ettiniz çok çok tebrik ediyorum" demesi bizi onurlandırdı. Aynı zamanda da Adanagücü Kız Futbol Takımı antrenörü olan İbrahim Güleş hocamız sporcularımızdan Betül'e takımında oynaması için de teklifte bulunmuştur" dedi.

"Biz sadece maç, kupa ve madalya kazanmadık daha önemlisi çocuklarımızı ve onların geleceğe dair umutlarını kazandık" diyen Avcı, "Turnuva sonrası sporcularımdan biri hocam sizi tanımadan önce hayata dair umudum yoktu dedi işte benim en büyük kazancım bu. Maddi manevi desteği olan tüm taraftarlarımıza teşekkürler ediyoruz" şeklinde konuştu.

Karaisalı İlçe Milli Eğitim Müdürü Muhamnmet Karacaoğlu, Adana üçüncüsü olan sporcular ile beden eğitimi Öğretmeni Mehmet Avvcı'yı başarı hikayesinden dolayı tebrik edip başarı diledi.

Kaynak: İHA