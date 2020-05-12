Karakalem ve kuru boya ile yaptığı resim sanal sergide

Eskişehir Mehmet Akif Ersoy Ortaokulu 8. sınıf öğrencisi Didem Sağ'ın karakalem ve kuru boya ile yaptığı resim; "19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramını" kutlamak amacıyla, İstanbul'da ulusal ve uluslararası sanal sergide sergileniyor ve beğeni görüyor.

Mayıs ayı sonuna kadar devam edecek sergi ve resim hakkında yaptığı açıklama yapan Didem Dağ, "Benim özenerek karakalem ve kuru boya ile yaptığım harika resim; İstanbul'da "19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramını kutluyoruz" adlı sanal sergide sergileniyor. Karakalem ve kuru boya ile yaptığım resim beğeni görerek, bu ay sonuna kadar sanal sergide sergilenmeye devam edecek. İstanbul'da uluslararası sanal sergiyi; Galeria Mavist sayfasında Sevinç Lüleci düzenliyor. Bu sergiye, uluslararası sanatçılar da katılıyor. Sanal serginin amacı; "19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramını" kutlamaktır. Güzel, ahenkli ve harika resim yapmaya ilkokulda başladım ve ortaokulda da yapmaya devam ediyorum. Bu sanal sergide; jüri ve seçim yoktur" dedi.

Kaynak: İHA