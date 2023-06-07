Karakoçan'da düğün yemekleriyle mücadele: Genç çiftlerin maddi yükünü hafifletme çabası

Elazığ'ın Karakoçan ilçesinde, iki kadın düğün yemeklerinin yeni evlenen gençlere maddi anlamda zorluk çıkardığını belirterek, bu yemeklerin kaldırılması için bir imza kampanyası başlattı.

Ayfer Yıldız ve Ayfer Argun adlı kadınlar, Karakoçan'da evlenecek olan çiftlere maddi açıdan ağır bir yük getiren düğün yemeklerinin kaldırılması amacıyla bir imza kampanyası düzenledi. Yıldız ve Argun, sokak sokak dolaşarak düğün yemeklerinin kaldırılması için imza topladı. İki kadın, şunları söyledi:

"Düğün yemekleri gençler için büyük bir külfet oluyor. İlçemizde bir imza kampanyası başlattık. Sadece yemeğe en az 120 bin lira harcanıyor. Karakoçan'da açık havada yapılan kır düğünlerinde davetli sayısı her zaman fazla oluyor. Gençler zaten zorla evleniyor. Ekonomik zorluklar aile hayatını da etkiliyor. Düğün yaparken, her şeyde olduğu gibi israfı önlememiz gerekiyor. Gençlerimizin mutluluğuna ortak olmak için düğün masraflarını sınırlamak istedik. Düğünler oldukça maliyetli. Bu sadece düğün yemeğiyle sınırlı değil, başka harcamalar da var. Aile kutsaldır, toplumun temelidir, dinimiz de aileyi ve evliliği teşvik eder. Ancak aile kurulmadan önce bazı yanlışlar yapıyoruz." Haberin Devamı

Yıldız ve Argun, yeni bir yuva kurulurken ailelerin desteğinin azaldığını belirterek,

"Artan fiyatlar, her harcamada yeni kurulan aileye ağır geliyor. Düğün yemeklerine yapılan harcamayı azaltmak, en azından biraz olsun ailelerin yükünü hafifletecektir. Bu konuda ilçe esnafının desteğine ihtiyacımız var. İçecekler ve kuru pasta ikramlarıyla düğünlerin yapılması yeterli olduğunu düşünüyoruz. Birçok büyük şehirde böyle yapılıyor. Küçük yerlerde bu harcamaların ve ikramların abartıldığını düşünüyoruz. Bu geleneği terk etmek, gençlerin yükünü hafifletecektir. Evlenen gençlere maddi yük getiren düğün yemeklerinin kaldırılması amacıyla bir imza kampanyası başlattık. Tüm ilçe halkı, kamu kurumları, sivil toplum kuruluşları ve siyasi partilerden özellikle destek bekliyoruz." şeklinde konuştular.