Karaköprü Belediyesi Gençler için robotik kodlama kursu açılıyor

Karaköprü Belediyesi Şanlıurfa'da ilk olan ve hizmete açılan Battani Uzay ve Havacılık Bilim Merkezinde Mesleki Eğitim Kursları (KARAMEK) bünyesinde gençler için "Robotik Kodlama ve Stem" kursu açılıyor.

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Karaköprü Belediyesi Gençler için robotik kodlama kursu açılıyor

Karaköprü Belediyesi Battani Uzay ve Havacılık Bilim Merkezinde gençler için geleceğin mesleklerinden olan robotik kodlama ve stem kursu açılıyor.

Şanlıurfa'da ilk olan ve hizmete açılan Battani Uzay ve Havacılık Bilim Merkezinde Mesleki Eğitim Kursları (KARAMEK) bünyesinde gençler için "Robotik Kodlama ve Stem" kursu açılıyor. Geleceğin en gözde mesleklerinden olan kodlama, yazılım ve stem konularında verilecek olan eğitimle birlikte gençler kendisini bu alanda geliştirmek için gereken temel yöntemleri yenilikçi bir yaklaşım ve eğitim ile öğrenecekler.

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GENÇLER İÇİN "ROBOTİK KODLAMA VE STEM" KURSU AÇILIYOR

Karaköprü Belediyesi El Battani Bilim Merkezinde 15 Aralık'ta başlayacak, sabah ve öğlen grubu olarak verilecek kurs toplam 90 saat sürecek. Alanında uzman eğitmenler ile gerçekleşecek kurs için yirmişer kişilik sınırlı kontenjan bulunurken, kurs sonunda yapılacak sınavda başarılı olan öğrencilere Milli Eğitim Bakanlığı Halk Eğitim Merkezi tarafından onaylı sertifika verilecek. Kursa başvurmak isteyen vatandaşlar son başvuru tarihi olan 8 Aralık tarihine kadar www.karamek.com adresinden başvuru formunu doldurarak başvurusunu gerçekleştirebilecek.

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