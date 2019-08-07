Karaköprü Kurban Bayramı’na Hazırlanıyor

Karaköprü Belediyesi, Kurban Bayramı öncesi vatandaşların sağlıklı koşullarda kurban kesimi için kesim alanlarında temizlik ve dezenfekte çalışması yaptı.

Karaköprü Belediyesi, halkın temiz ve sağlıklı ortamda kurban kesmelerini sağlamak için kurban kesim ve satış yerlerinde gerekli çalışmalarını sürdürüyor. Temizlik işleri müdürlüğüne bağlı ekipler, kesim yerlerinde oluşması muhtemel çevre kirliliğini önlenmek ve daha steril bir ortamda kurban kesimi yapılmasını sağlamak için kesim yerlerinde yıkama ve dezenfekte çalışması yaptı. Ekipler, ilçe genelindeki tüm kurban kesim yerlerinin temizliğini bayram öncesi bitirmek için çalışmalarını sürdürürken, vatandaşların kurbanlık et ve sakatatları muhafaza etmesi için bayram namazı sonrası camilerde ve kurban kesim alanlarında kurban poşeti dağıtımı yapılacak. Kurban Bayramı süresince Karaköprü Belediyesi kaçan kurbanlık yakalamak için kendi bünyesinde "boğa timi" kurdu. 24 saat hizmet verecek olan tim olası kurban firarlarını önlemek için hazırda bekletilecek.

Karaköprü Belediye Başkanı Metin Baydilli, Kurban Bayramı öncesi belediye olarak tüm önlemleri aldıklarını belirterek, "Bayram öncesi her yıl olduğu gibi hazırlıklarımızı sürdürüyoruz. Bu konuda temizlik personelimiz kurban kesim yerlerinde temizlik çalışmaları yaparak bu alanları kurbana hazırlıyor. Ayrıca vatandaşlarımızın huzurlu, mutlu bir bayram geçirmesi için belediye olarak bayram süresince ekiplerimiz 7/24 çalışacak. Vatandaşlarımızdan ricamız kurban keserken oluşacak çöpleri dağıtacağımız kurban poşetlerine veya çöp konteynerlerine bırakarak personelimize yardımcı olmalarıdır. Şimdiden tüm vatandaşlarımızın huzurlu ve güzel bir bayram geçirmesini diliyorum" diye konuştu.

Kaynak: İHA