Karaköprüde çocukların hayalleri gerçekleşecek

AK Parti Karaköprü İlçe Belediye Başkan Adayı Metin Baydilli, geleceğin teminatı olan çocuklara ve gençlere önem verdiklerini belirterek, "Karaköprü İnşallah 1 Nisan'dan itibaren yapacağımız projelerle çocukların hayallerinin gerçekleşeceği bir şehir olacak" dedi.

31 Mart seçimleri için çalışmalarını sürdüren AK Parti Karaköprü İlçe Belediye Başkan Adayı Metin Baydilli hazırladıkları projelerde çocukları ve gençleri de unutmadı. İlçede görev yaptığı 3,5 yıllık süreçte çocuklarla ilgili birçok hizmete ve projeye imza atan Baydilli, yeni dönemde de önemli projeleri çocukların ve gençlerin hizmetine sunmaya hazırlanıyor. Şanlıurfa'da çocuklar için ilkleri başaran Karaköprü Belediye Başkanı Metin Baydilli Oyun ve Oyuncak Müzesi, Çocuk Sokağı gibi hizmetleri çocuklara kazandırırken, çocukların eğlenmesi, gelişimi için de birçok etkinliğin gerçekleşmesini sağladı. Çocukların gelişimine ve eğitimine önem verdiklerinin altını çizen Baydilli, 1 Nisan'dan itibaren çocuklar için Karaköprü'yü hayallerinin gerçekleşeceği şehir haline getirmek için çalışacaklarını kaydetti. Baydilli, "Biz her zaman diyoruz; "Bir şehirde çocuklar gülerse şehir güler." O zaman şehrin yöneticileri olarak çocukların gülmesi, mutlu olması için elimizden gelen her şeyi yapmamız gerekiyor. Biz 3,5 yıllık görev süremizde yaptığımız her projemizde geleceğimizin teminatı olan çocuklarımızı, gençlerimizi de düşündük. Şanlıurfa'da bir ilk olarak Oyun ve Oyuncak Müze'sini ilçemize kazandırdık. Çocuk sokağını trafiğe kapatarak çocuklarımızın hizmetine sunduk. Bunun yanında çocuklar için parklar, oyun alanları, kültür ve sanat etkinlikleri hizmetlerimiz oldu. Yeni dönemde de İnşallah vatandaşlarımızın desteğiyle tekrar göreve geldiğimizde Orman Okulu, Masal Park, Lunapark, Bilim Merkezi, Kütüphane, Okuma Evleri gibi projelerimizle çocuklarımızın birçok sosyal ve eğitsel donatıyla buluşabileceği, hayallerini gerçekleştirebileceği alanları ilçemize kazandıracağız. Biz çocuklarımıza, gençlerimize önem veriyoruz ve Karaköprü Belediyesi olarak daha güzel nesiller yetişmesi için elimizden geleni yapmaya devam edeceğiz. Projelerimiz şimdiden çocuklarımıza, gençlerimize ve ailelere hayırlı olsun" dedi.

AK Parti Karaköprü İlçe Belediye Başkan Adayı Metin Baydilli seçim çalışmaları sırasında sık sık çocuklarla da bir araya gelerek Karaköprü'de yapılmasını istedikleri şeyleri soruyor ve bol bol kitap okumaları yönünde söz alıyor.

