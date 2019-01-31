Karaköprü’de girişimcilik eğitimi

Karaköprü Belediyesi ve KOSGEB iş birliğiyle kendi işini kurmak isteyen girişimci adaylarına yönelik "Uygulamalı girişimcilik" eğitimi veriliyor.

Karaköprü Belediyesi sosyal belediyecilik örneği göstererek hem eğitime destek olmak hem de vatandaşlara yeni imkanlar oluşması adına KOSGEB ile iş birliği yaparak "Uygulamalı girişimcilik" eğitimi veriyor. 4 gün sürecek olan eğitimi başarıyla tamamlayacak olan girişimci adayları alacakları belgeyle kendi işini kurabilecek ve KOSGEB desteklerinden faydalanabilecek. Karaköprü Belediyesi Kültür Merkezinde Proje Uzmanı Ahmet Gül tarafından verilen eğitime 30 girişimci adayı katıldı. Eğitimin ücretsiz verildiği belirtildi.

Kaynak: İHA