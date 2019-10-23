Karaköprü’de yeni yollar kilitli parkeyle döşeniyor

Karaköprü Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından ilçede yapılaşmanın arttığı ve yol ihtiyacı olan mahallelerde yeni yollar açılırken, alt yapısı tamamlanan yollar kilitli parkeyle döşenerek hizmete sunuluyor.

Karaköprü Belediyesi "yol medeniyettir" düsturuyla hareket ederek ilçede yol ihtiyacı olan bölgelerde yeni yollar açarak büyüyen ilçede vatandaşların ihtiyacını gidermeye devam ediyor. Fen İşleri Müdürlüğü'ne bağlı ekipler yeni açılan yolların alt yapısı Büyükşehir Belediyesi tarafından tamamlandıktan sonra yolları kilitli parke döşeyerek vatandaşların hizmetine sunuyor.

Baydilli, "Karaköprü ilçemiz malumdur ki nüfus olarak Güneydoğu ve Doğu'da en hızlı büyüme gösteren ilçe konumundadır. Bu da beraberinde yeni ihtiyaçlar doğuruyor ve daha fazla konutlaşmayı beraberinde getiriyor. Biz de bu ihtiyaçları karşılama adına ekiplerimizle yoğun bir çalışma içerisine girmiş bulunmaktayız. Yeni yollar açma ve yolları kilitli parkeyle döşeme çalışmalarımız aralıksız sürüyor. İnşallah Karaköprü'ye özverili bir şekilde hizmet etmeye devam edeceğiz" diye konuştu.

Kaynak: İHA