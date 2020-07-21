Karaköprü’de yollar kilitli parke taşıyla döşeniyor

Karaköprü'de yeni açılan yollar kilitli parkeyle döşeyerek vatandaşların hizmetine sunuldu.

Karaköprü ilçesinde artan nüfusla beraber doğan yol ihtiyacını gidermek için Karaköprü Belediyesi Fen İşleri Ekipleri ilçede yeni açılan yollarda kilitli parke taşı döşemesi yaparak vatandaşların hizmetine sunuyor. Ekipler, Karşıyaka Mahallesi'nde yeni açılan yolları kilitli parkeyle döşeyerek, alt yapısı biten yollarda da kilitli parke döşeme çalışması gerçekleştirdi. Karaköprü Belediye Başkanı Metin Baydilli, "Fen işleri ekiplerimiz çalışmalarını sürdürüyor. Karşıyaka mahallemizde özellikle yeni yapıların olduğu bölgelerde yeni yollar açıyor ve alt yapısı tamamlandıktan sonra bunları kilitli parke ile döşüyoruz. Vatandaşlarımızın yol sıkıntısı çekmemesi, bozuk yollarda sorun yaşamaması için Fen işleri ekiplerimizle sahadayız. İnşallah Karaköprü'de ihtiyaçlar dahilinde her mahallemizde çalışmalarımızı sürdüreceğiz" dedi.

Fen İşleri ekipleri yeni yollar açarken ilçe genelinde deforme olmuş yollarda da onarım çalışmalarını sürdürüyor.

Kaynak: İHA