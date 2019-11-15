Karaköy'de başörtülü kızlara saldıran kadın gözaltına alındı!

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Karaköy'de başörtülü öğrencilere saldıran provokatör, İstanbul Emniyetimiz tarafından gözaltına alındı." açıklamasında bulundu.

İşte İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım

NE OLMUŞTU?

Olay, bugün İstanbul Karaköy'de meydana geldi. Bir kadın yolda yürüdükleri sırada başörtülü iki genç kıza yurmuk atıp. genç kızlara hakaret etmişti. İki genç kız saldırı karşısında neye uğradıklarını şaşırırken saldırgan kadın hakaretlerini sürdürmüştü.

Saldıran kadının yumruk attıktan sonra "Ben cumhuriyet kadınıyım, gericiler" diyerek bağırdığı iddia edilmişti.

OLAY ANI ANBEAN KAMERADA

"PİS MÜSLÜMANLAR SİZİN BURADA İŞİNİZ YOK" DİYEREK HAKARETLER YAĞDIRDI

Oradaki esnaflardan biri olaya ilişkin "Biz sesler üzerine dışarı çıktık. Kadın o sırada başörtülü kızlara bir saldırı gerçekleştirmişti. Çok agresif tavırlar sergiliyordu. 'Pis Müslümanlar. Sizin burada işiniz yok' tarzında cümleler kurdu. Zaten sonrasında biz hemen bölge esnafları olarak olaya müdahale ettik. Açıkçası bu olay provokasyon da olabilir." ifadelerini kullanmıştı.

OLAYLA İLGİLİ SORUŞTURMA BAŞLATILMIŞTI

Olayla ilgili İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatılmıştı.