KARAKÖY'DE GENÇ KIZA SALDIRAN KADIN TUTUKLANDI

KARAKÖY'de yolda yürüyen G.İ.'yi darp eden Semahat Y., "Halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etme" gerekçesiyle tutuklandı.

Karaköy'de dün meydana gelen olayda yolda arkadaşıyla yürüyen G.İ.'nin yanından geçen Semahat Y., genç kızı darp etmişti. Gözaltına alınan şüpheli ifadesi için Taksim Polis Merkezi'ne götürüldü. Buradaki, işlemleri tamamlanan Semahat Y., sağlık kontrolünden geçirildikten sonra, adliyeye getirildi. Semahat Y., nöbetçi savcı tarafından "Halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etme" gerekçesiyle tutuklanma talebiyle Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk etti. Hakim karşısına çıkan Semahat Y. tutuklandı.

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-Şüphelinin adliyeye sevk edilmesi

Kaynak: DHA