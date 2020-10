ABD ve Çekya vatandaşı olduğu bilinen 57 yaşındaki gazeteci Andre Vltchek, Karaköy'de eşiyle birlikte kaldıkları otele gelirken aracında hayatını kaybetmişti. Bunun üzerine İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında yapılan otopsinin sonuç raporu savcılığa ulaştı.

Adli Tıp Kurumu tarafından hazırlanan raporda, Andre Vltchek'in kanında uyuşturucu ve uyarıcı maddeler bulunmadığı, ilaç etkin maddelerinin bulunduğu kaydedildi. Raporda, eşinin ifadesine göre diyabet hastalığı bulunduğu, bacağında ağrısı olduğu bildirilen Andre Vltchek'in yapılan otopsisinde, "kronik kalp damar hastalığı ile metabolik hastalık bulguları tespit edildiği ve ölümünün komplike perianal sepsis ( vücuttaki enfeksiyon) sonucu meydana gelmiş olduğu kanaatine varıldığı" belirtildi.

Adli Tıp Kurumu'na göre Amerikalı gazetecinin ölümünün nedeninin belirlenmesi üzerine savcılığın olayla ilgili takipsizlik kararı vermesi bekleniyor.

NE OLMUŞTU?

Gazeteci Andre Vltchek, tatil için eşi ile birlikte Samsun'a gitmiş, burada 9 gün kaldıktan sonra şoförlü olarak kiraladığı özel araçla İstanbul'a dönmüştü. 22 Eylül 2020 tarihinde Beyoğlu'nda kalacakları otelin önüne gelindiğinde, eşi Amerikalı gazeteci Andre Vltchek'in uyandıramaması üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri Vltchek'in öldüğünü belirlemişti. Kayıtlara şüpheli ölüm olarak geçen olayla ilgili savcılık, soruşturma başlatmıştı.

Ölü bulunan Amerikalı gazetecinin eşi ifade verdi

AMERİKALI GAZETECİ ANDRE VLTCHEK KİMDİR? NEDEN ÖLDÜ?

1962 yılında SSCB'nin Leningrad kentinde dünyaya gelen Andre Vltchek'in babası Çek bir nükleer fizikçi, annesi ise Rus-Çinli bir ressamdı. Orta Avrupa'da büyüyen ve daha sonra ABD vatandaşlığı alan Vltchek, yaşamı boyunca ABD, Şili, Peru, Meksika, Vietnam, Samoa e Endonezya'da yaşadı.

140'tan fazla ülkeye seyahat eden Andre Vltchek, Peru, Keşmir, Meksika, Bosna, Sri Lanka, Kongo, Hindistan, Güney Afrika, Doğu Timor, Endonezya, Türkiye ve Orta Doğu'da silahlı çatışmaları araştırdı.

Der Spiegel, Asahi Shimbun, The Guardian, ABC News gib gazeteler için makaleler yazan Vltchek, 2004'te 1965'te Endonezya katliamlarını anlatan bir belgesel filmin yapımcılığını ve yönetmenliğini yaptı - Terlena - Breaking of The Nation. Şubat 2010'da Şili'yi sarsan yıkıcı bir depremin hemen ardından, Vltchek Şili'ye gitti ve İki Deprem Arasında Şili adlı bir belgesel çekti.

İçin UNESCO Vltchek yazıp bir film yönetti Tumaini Kenya'da Victoria gölü etrafında topluluklarda HIV salgının yol açtığı toplumsal çöküşü ve yıkım hakkında. 2012'de, dünyanın en büyük mülteci kamplarında (Dadaab, Kuzey Kenya'da) Somalili mültecilerin 20 yıldır süren trajedisini anlatmak için One Flew Over Dadaab belgeselini yazdı ve yönetti.

2015 yılında 'Rwanda Gambit' belgesel filminin yapımcılığını ve yönetmenliğini yaptı ve Press TV'de yayınlandı . 1994 Ruanda soykırımı hakkındaki resmi anlatıyı tersine çevirmeyi , Ruanda ve Uganda'nın DR Kongo'nun Batı emperyalizmi adına yağmalamasını ortaya çıkarmayı hedefliyor .

Mart 2019'da Kanada, Saskatchewan, Regina'da düzenlenen "NATO ve Savaşa Hayır - Barış ve İlerlemeye Evet" toplantısı ve mitinginin açılış konuşmacısıydı ve Regina Community Radio'da röportaj yaptı.