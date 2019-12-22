Karakoyun köprülü kavşağında asfalt çalışması başladı

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi tarafından Karakoyun Köprülü Kavşaktaki yolda asfalt çalışması başladı.

Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül'ün talimatları ile Şanlıurfa trafiğini rahatlamak için kentin birçok noktasında aynı anda köprülü kavşak, bulvar ve yeni yol yapım çalışmalarını sürdüren Büyükşehir Belediyesi, Şanlıurfa-Gaziantep yolunda yaşanan trafik yoğunluğunu ortadan kaldırmak için Karakoyun Köprülü Kavşağı çalışmalarına hız kazandırmıştı.

Bölgede hummalı bir şekilde çalışmalarını sürdüren ekipler bir yandan kurulacak olan Köprülü Kavşağın ayak montesini sürdürürken bir yandan da yan bağlantı yollarının alt yapısını tamamlayarak asfalt serimine geçti.

Kaynak: İHA