Tarım ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Genel Müdürlüğü, doğaya yerleştirdiği foto kapanlar sayesinde yaban hayatını izlemeye devam ediyor. Bu kez çoğu kişinin belgesellerde gördüğü karakulak Köyceğiz'de kameralara takıldı.

Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde doğaya yerleştirilen foto kapana bu kez Türkiye'de nesli tehdit altında olan karakulak (caracal caracal) takıldı. Foto kapana hem gece hem de gündüz görüntüsü takılan karakulak, daha sonra ise envanter ve av koruma- kontrol faaliyetleri esnasında DKMP görevlilerin objektifine takıldı. Elde edilen görüntüler nesli tehdit altında olan bu türün Türkiye'deki varlığının görülmesi bakımından büyük önem taşıyor.

Kaynak: İHA