Karalar Dünya Belediyeler Birliği Eş Başkanı seçildi

Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, Dünya Belediyeler Birliği'ne eş başkan seçildi.

Dünyanın en büyük yerel yönetim birliği olan Birleşmiş Kentler ve Yerel Yönetimler Orta Doğu ve Batı Asya Bölge Teşkilatı'nın (UCLG-MEWA) Yönetim Kurulu ve Konsey Ortak toplantısı 9-10 Temmuz 2019 tarihlerinde Ürdün'ün başkenti Amman'da gerçekleştirildi. 2019-2022 dönemi yönetim organları ve ilgili komitelerle, yönetim kademe seçimlerinin de yapıldığı toplantıda Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, oylama sonucunda UCLG-MEWA eş başkanlığına seçildi.

Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, 3 yıllık görev süresi boyunca hem bölgede, hem de dünya çapında ilişkileri geliştirerek, Adana'ya daha fazla katkı sağlama olanaklarını araştıracağını belirtti.

Kaynak: İHA