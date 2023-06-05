Karalar Köyü'nde Korkunç Yangın: Ev ve Ahırlar Alevlere Teslim Oldu

Sivas merkeze bağlı Karalar köyünde 6 farklı noktada meydana gelen yangında bir ev ve traktör zarar gördü, 15 hayvan ise telef oldu.

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Karalar Köyü'nde Korkunç Yangın: Ev ve Ahırlar Alevlere Teslim Oldu

Sivas merkeze bağlı Karalar köyünde 6 farklı noktada meydana gelen yangında bir ev ve traktör zarar gördü, 15 hayvan ise telef oldu. Köyde incelemelerde bulunan Sivas Valisi Yılmaz Şimşek, "Sabotaj olma ihtimalini de değerlendiriyoruz, o ihtimal üzerinde de duruluyor" dedi.

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Edinilen bilgilere göre sabah saatlerinde Sivas Merkeze Bağlı Karalar köyünde 6 farklı noktada bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekipleri sevk edildi. Sivas Belediyesi itfaiye ekiplerinin de destek verdiği yangın kontrol altına alındı. Yangında bir ev ve traktör zarar gördü, 5 ahırda 15 ise hayvan telef oldu. Kundaklanma şüphesi üzerinde durulan yangınla ilgili Sivas Valisi Yılmaz Şimşek, köye giderek incelemelerde bulundu. Yetkililerden bilgi alan Vali Şimşek, yangın ile ilgili soruşturma başlatıldığını açıkladı.

Sivas Valisi Yılmaz Şimşek gazetecilere yaptığı açıklamada, 15 hayvanın telef olduğunu ifade ederek, " Sabahın erken saatlerinde takriben saat 05:00 sularında ilimiz merkez ilçesine bağlı Karalar köyünde 6 farklı noktada yangın çıktığı şekilde bir ihbar aldık. Bu ihbar üzerine başta itfaiye ekiplerimiz, Jandarma ve sağlık ekiplerimiz köye intikal ettiler ve kısa sürede de yangını söndürdüler. Maalesef bu yangın neticesinde 15 hayvan telef oldu. Yine bu yangın neticesinde bir traktör ve bir ev zarar gördü. Yangının 6 farklı noktada ve 5 ahırda çıktığı tahmin ediliyor. Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı. İnşallah kısa sürede netice elde edeceğiz. Ben vatandaşlarımıza geçmiş olsun diyorum. Allah beterinden saklasın inşallah" dedi.

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"Devlet olarak telafi yoluna gideceğiz"

Vali Şimşek, devlet olarak telafi yoluna gideceklerini söyleyerek, "Çok şükür vatandaşlarımızda can kaybı yok ama hayvan zayiatları var. İnşallah bunları da görüşeceğiz, devlet olarak telafi yoluna gideceğiz. Sabotaj olma ihtimalini de değerlendiriyoruz, o ihtimal üzerinde de duruluyor. Şu ana kadar gözaltı yok ama araştırıyoruz, en kısa sürede netice alacağız" diye konuştu.

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