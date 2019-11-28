Karalar, vatandaşın sorunlarını dinledi

Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, Solaklı ve Yunusoğlu'nda muhtarlar ve vatandaşla buluşup sorunları dinledi. Karalar, yol, su ve arıtma sorunlarını çözmek için harekete geçtiklerini, halka verilen sözlerin yerine getirileceğini kaydetti.

Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, Solaklı ve Yunusoğlu mahallelerinde muhtarlar ve halkla bir araya gelerek sorunları dinledi. Yapılması planlanan hizmetlerle ilgili bilgi aktardı.

Su, yol ve arıtma sorunlarıyla ilgili yapılacakları anlatan Başkan Zeydan Karalar, "Yazın 94 km'lik su isale hattının temelini atık. Hat buradan da geçecek ve inşallah bu sorunumuz çözülecek. Bunlar yıllardır konuşulan ama yapılmayan işlerdi. Yunusoğlu, Havutlu, Doğankent ve Solaklı'da arıtma tesisiyle ilgili proje çizildi. İller Bankası kanalıyla ihaleye çıkacağız. Allah nasip ederse bu dönem bitmeden buranın suyunu da arıtmasını da yapmış olacağız. Adana'da, Doğusu, Batısı, Kuzeyi, Güneyi fark etmeksizin kentin arıtma sorununu çözeceğiz. Adana'da arıtma ve su olmaması kentimize hiç yakışmıyor. Seyhan ve Ceyhan gibi iki nehrimiz var, su cennetiyiz. Ceyhan, Karataş, İmamoğlu, Yumurtalık ve Kozan merkezde, 250 köyde devamlı su yok. Olan da yeterince sağlıklı değil. Karataş İsale Hattı'nı 2 yıl olarak planladık ama önümüzdeki Haziran-Temmuz'da yetiştirmeye çalışacağız. Arıtmayı da yapacağız" dedi.

Seçim döneminde söylediklerini hayata geçireceğini belirten Başkan Zeydan Karalar, "Doğanken, Yunusoğlu ve Solaklı'ya taziye evi, yol konularında seçim çalışmalarında verdiğim sözleri yerine getireceğim. Kısa sürede sorunların tamamını çözmemiz mümkün değil ama günden güne daha iyi hale gelip, hizmetlerimizin ve çözdüğümüz sorunların sayısını artıracağız. Yol çalışmalarımız başladı ve sürecek ama esas yol hamlemiz seneye nisan, mayıs aylarında başlayacak. Şu anda acil yol ihtiyaçlarını belirleyip çözüyoruz. Benim kardeşlerim benim belediye başkanı olduğumun farkına varacak. Burada hayvancılık yapan kardeşlerimize destek olmak için sütçülük kooperatifi kuruyoruz. Sütü alıp, işleyeceğiz ve üreticimizin daha fazla para kazanmasını sağlayacağız" diye konuştu.

Kaynak: İHA