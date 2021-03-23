Karaman Ayrancı Nüfusu 2020 - 2021 |  Ayrancı İlçesinin Yüzölçümü kaçtır?

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (ADNKS) sonuçlarını ve Karaman Ayrancı Nüfus verilerini Şubat 2021 yılında açıkladı. TÜİK her yıl bir önceki yılın verileri açıklandığını lütfen unutmayınız. Yani özetle 2021 Karaman Ayrancı nüfus verileri 2022 yılının şubat ayında açıklanacaktır.

2020 Karaman Ayrancı Nüfusu kaç oldu?

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TUİK) açıkladığı rakamlara göre Ayrancı ilçesinin bağlı bulunduğu Karaman ilinde 254 bin 919 kişi yaşamaktadır. Karaman ili 8678 (km²) yüzölçümüne sahiptir ve bu yüzölçümünün 2,126 (km²) si Ayrancı ilçesine aittir.

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TUİK) açıkladığı rakamlara göre Karaman Ayrancı nüfusu 7 bin 946 kişidir.

Karaman Toplam Nüfusu Kaçtır?

254 bin 919 kişidir.

Ayrancı İlçe Nüfusu Kaçtır?

7 bin 946 kişidir.

Ayrancı Belde Köy Nüfusu Kaçtır?

5 bin 561 kişidir.

Karaman Ayrancı Yıllık Nüfus Artış Hızı

Yüzde -2,4 olarak gerçekleşmiştir.

Ayrancı İlçesinin Boylamı ve Enlemi Kaçtır?

Boylam : 29,56448 Enlem : 29,56448

Ayrancı İlçesinin Telefon Alan kodu nedir?

Karaman iline bağlı bulunan Ayrancı ilçesinin telefon alan kodu 0 338 şeklinde başlamaktadır.

Ayrancı ilçesinin bağlı olduğu Karaman İlinin Plaka kodu Kaçtır?

Türkiye’nin her ilinin kendisine ait plaka kodu bulunmaktadır. Bu plaka kodları o aracın o ilde kayıtlı olduğunu göstermektedir. Bu kapsamda Ayrancı ilçesinin bağlı olduğu il olan Karaman ilinin plaka kodu 70 olarak belirlenmiştir.

Kaynak: Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (ADNKS) sonuçları, 2020