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Karaman Belediyespor, Ağrı 1970 Spor Maç özeti ve Sonucu | 2020-2021Sezonu

TFF 3. Lig 2. Grup 30. hafta maçında Karaman Belediyespor, Ağrı 1970 Spor ile karşı karşıya geldi. Maçın özeti, maç sonucu, maçın ilk 11'leri ile ilgili detaylı bilgilere haberimizden ulaşabilirsiniz.

Karaman Belediyespor, Ağrı 1970 Spor Maç özeti ve Sonucu | 2020-2021Sezonu

TFF 3. Lig 2. Grup 30. hafta maçında Karaman Belediyespor, Ağrı 1970 Spor ile karşılaştı. maç 0-0 sona erdi. Karaman Belediyespor ve Ağrı 1970 Spor karşılaşmasında taraftarlar maçın sonucunu, puan durumunu ve maçın özetini merak ediyor. Maç özetine, karşılaşma sonrasında oluşan Puan durumuna ve maç sonucuna haberimizin detaylarında ulaşabilirsiniz.

TFF 3. Lig 2. Grup'te  30. hafta maçında Karaman Belediyespor sahasında Ağrı 1970 Spor ile 08.04.2021 15:00'da karşılaştı. Kemal Kaynaş - Karaman stadında oynanan karşılaşmada mücadelenin heyecanı en üst düzeyde yaşandı. Maçın tartışmalı pozisyonları hakem hataları ve kaçan golleri çok konuşulacak...

Peki  Karaman Belediyespor - Ağrı 1970 Spor maçının skoru ne?

Karaman Belediyespor, Ağrı 1970 Spor Maçının özetine, karşılaşma ile ilgili merak ettiğiniz tüm gelişmelere haber sitemiz bolgegundem.com’dan rahatlıkla ulaşabilirsiniz.

Karaman Belediyespor  Ağrı 1970 Spor Maçını Özetini İzlemek için Tıklayın

STADYUM BİLGİSİ
Kemal Kaynaş - Karaman

MAÇIN TARİHİ VE SAATİ
08.04.2021 15:00

Karaman Belediyespor Ağrı 1970 Spor Maçının Hakemleri
Ramazan Doğanay(hakem), Abdülhamit Söyler(1. Yardımcı Hakem), Muhammet Mahmut Delimazı(2. Yardımcı Hakem), Metehan Ayyürek(dördüncü Hakem)

KARAMAN BELEDİYESPORKaraman Belediyespor

Karaman Belediyespor İlk 11
1. Mert Can Salık, 22. Yunus Teke, 3. Ahmet Ayhan, 5. Onur Kara, 26. Coşkun Kılıç, 61. Hamit Kurt, 97. Sefa Aktepe, 23. Hasan Çavdar, 11. Ali Sinan Gayla, 17. Sidar Ceylan, 42. Ahmet Gökbayrak

Yedekler
99. Onur Bulut, 44. Abdullah Keleş, 24. İsmet Yazgan, 91. Serdar Birer, 75. Hüseyin Aybars Tüfekci, 83. Mehmet Gaffar Öz, 14. Muhammed Ebrar Yıldırım

Teknik Sorumlu
Mehmet Erol

Goller
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Kartlar
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Oyundan Çıkanlar
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Oyuna Girenler
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AĞRI 1970 SPORAğrı 1970 Spor

Ağrı 1970 Spor İlk 11
29. Mustafa Gürbüz, 77. Seyit Gazanfer, 15. Nuh Aşkın, 6. Ahmet Altınay, 88. Cengizhan Bayrak, 5. Can Morgül, 24. Mert Yıldırım, 4. Mehmet Şirin Soydan, 25. Muhammed Furkan Özhan, 61. Hamdi Dereli, 9. Önder Selimoğlu

Yedekler
95. Kadri Çakı, 3. Cuma Ali Üzüm, 11. İbrahim Kongur, 87. Berk Kal, 10. Emrah Tacir, 18. Ercan Çapar, 35. Muhammed Şükrü Arslan

Teknik Sorumlu


Goller
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Kartlar
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Oyundan Çıkanlar
{awayOut}

Oyuna Girenler
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Puan Durumu

 TakımOGBMAYPAv
1Belediye Kütahyaspor28177452295823
2Nazilli Belediyespor28156753265127
3Fethiyespor28156750245126
4İskenderun FK2914411353746-2
5Mardin Fosfat Spor29111173529446
6Yomraspor28111073831437
7Büyükçekmece Tepecikspor281011745304115
8Darıca Gençlerbirliği2891362521404
9Halide Edip Adıvar289127293339-4
10Ceyhanspor2810810415338-12
11Ağrı 1970 Spor289712213634-15
12Kahta 02 Spor2861210323330-1
13Tekirdağspor2961211384030-2
14Karaman Belediyespor2861210333730-4
15Çengelköyspor A.Ş.287912323730-5
16Tokatspor286715215225-31
17Yozgatspor 1959 FK292720205213-32

Fikstür

08.04.0021Kahta 02 Spor2-4Mardin BŞ. Başakspor
08.04.0021Yozgatspor 1959 FK1-4Nazilli Belediyespor
08.04.0021Yomraspor1-2Halide Edip Adıvar
08.04.0021Tekirdağspor3-0Çengelköyspor A.Ş.
08.04.0021Karaman Belediyespor0-0Ağrı 1970 Spor
08.04.0021Fethiyespor0-0Belediye Kütahyaspor
08.04.0021Ceyhanspor1-4Erzin Spor
08.04.0021Büyükçekmece Tepecikspor4-1Tokatspor

Kaynak: Türkiye Futbol Federasyonu 

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