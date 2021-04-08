Karaman Belediyespor, Ağrı 1970 Spor Maç özeti ve Sonucu | 2020-2021Sezonu
TFF 3. Lig 2. Grup 30. hafta maçında Karaman Belediyespor, Ağrı 1970 Spor ile karşı karşıya geldi. Maçın özeti, maç sonucu, maçın ilk 11'leri ile ilgili detaylı bilgilere haberimizden ulaşabilirsiniz.
TFF 3. Lig 2. Grup 30. hafta maçında Karaman Belediyespor, Ağrı 1970 Spor ile karşılaştı. maç 0-0 sona erdi. Karaman Belediyespor ve Ağrı 1970 Spor karşılaşmasında taraftarlar maçın sonucunu, puan durumunu ve maçın özetini merak ediyor. Maç özetine, karşılaşma sonrasında oluşan Puan durumuna ve maç sonucuna haberimizin detaylarında ulaşabilirsiniz.
TFF 3. Lig 2. Grup'te 30. hafta maçında Karaman Belediyespor sahasında Ağrı 1970 Spor ile 08.04.2021 15:00'da karşılaştı. Kemal Kaynaş - Karaman stadında oynanan karşılaşmada mücadelenin heyecanı en üst düzeyde yaşandı. Maçın tartışmalı pozisyonları hakem hataları ve kaçan golleri çok konuşulacak...
Peki Karaman Belediyespor - Ağrı 1970 Spor maçının skoru ne?
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Karaman Belediyespor Ağrı 1970 Spor Maçını Özetini İzlemek için Tıklayın
STADYUM BİLGİSİ
Kemal Kaynaş - Karaman
MAÇIN TARİHİ VE SAATİ
08.04.2021 15:00
Karaman Belediyespor Ağrı 1970 Spor Maçının Hakemleri
Ramazan Doğanay(hakem), Abdülhamit Söyler(1. Yardımcı Hakem), Muhammet Mahmut Delimazı(2. Yardımcı Hakem), Metehan Ayyürek(dördüncü Hakem)
Karaman Belediyespor İlk 11
1. Mert Can Salık, 22. Yunus Teke, 3. Ahmet Ayhan, 5. Onur Kara, 26. Coşkun Kılıç, 61. Hamit Kurt, 97. Sefa Aktepe, 23. Hasan Çavdar, 11. Ali Sinan Gayla, 17. Sidar Ceylan, 42. Ahmet Gökbayrak
Yedekler
99. Onur Bulut, 44. Abdullah Keleş, 24. İsmet Yazgan, 91. Serdar Birer, 75. Hüseyin Aybars Tüfekci, 83. Mehmet Gaffar Öz, 14. Muhammed Ebrar Yıldırım
Teknik Sorumlu
Mehmet Erol
Goller
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Kartlar
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Oyundan Çıkanlar
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Oyuna Girenler
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Ağrı 1970 Spor İlk 11
29. Mustafa Gürbüz, 77. Seyit Gazanfer, 15. Nuh Aşkın, 6. Ahmet Altınay, 88. Cengizhan Bayrak, 5. Can Morgül, 24. Mert Yıldırım, 4. Mehmet Şirin Soydan, 25. Muhammed Furkan Özhan, 61. Hamdi Dereli, 9. Önder Selimoğlu
Yedekler
95. Kadri Çakı, 3. Cuma Ali Üzüm, 11. İbrahim Kongur, 87. Berk Kal, 10. Emrah Tacir, 18. Ercan Çapar, 35. Muhammed Şükrü Arslan
Teknik Sorumlu
Goller
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Kartlar
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Oyundan Çıkanlar
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Oyuna Girenler
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Puan Durumu
|Takım
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|P
|Av
|1
|Belediye Kütahyaspor
|28
|17
|7
|4
|52
|29
|58
|23
|2
|Nazilli Belediyespor
|28
|15
|6
|7
|53
|26
|51
|27
|3
|Fethiyespor
|28
|15
|6
|7
|50
|24
|51
|26
|4
|İskenderun FK
|29
|14
|4
|11
|35
|37
|46
|-2
|5
|Mardin Fosfat Spor
|29
|11
|11
|7
|35
|29
|44
|6
|6
|Yomraspor
|28
|11
|10
|7
|38
|31
|43
|7
|7
|Büyükçekmece Tepecikspor
|28
|10
|11
|7
|45
|30
|41
|15
|8
|Darıca Gençlerbirliği
|28
|9
|13
|6
|25
|21
|40
|4
|9
|Halide Edip Adıvar
|28
|9
|12
|7
|29
|33
|39
|-4
|10
|Ceyhanspor
|28
|10
|8
|10
|41
|53
|38
|-12
|11
|Ağrı 1970 Spor
|28
|9
|7
|12
|21
|36
|34
|-15
|12
|Kahta 02 Spor
|28
|6
|12
|10
|32
|33
|30
|-1
|13
|Tekirdağspor
|29
|6
|12
|11
|38
|40
|30
|-2
|14
|Karaman Belediyespor
|28
|6
|12
|10
|33
|37
|30
|-4
|15
|Çengelköyspor A.Ş.
|28
|7
|9
|12
|32
|37
|30
|-5
|16
|Tokatspor
|28
|6
|7
|15
|21
|52
|25
|-31
|17
|Yozgatspor 1959 FK
|29
|2
|7
|20
|20
|52
|13
|-32
Fikstür
|08.04.0021
|Kahta 02 Spor
|2-4
|Mardin BŞ. Başakspor
|08.04.0021
|Yozgatspor 1959 FK
|1-4
|Nazilli Belediyespor
|08.04.0021
|Yomraspor
|1-2
|Halide Edip Adıvar
|08.04.0021
|Tekirdağspor
|3-0
|Çengelköyspor A.Ş.
|08.04.0021
|Karaman Belediyespor
|0-0
|Ağrı 1970 Spor
|08.04.0021
|Fethiyespor
|0-0
|Belediye Kütahyaspor
|08.04.0021
|Ceyhanspor
|1-4
|Erzin Spor
|08.04.0021
|Büyükçekmece Tepecikspor
|4-1
|Tokatspor
Kaynak: Türkiye Futbol Federasyonu