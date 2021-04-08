Karaman Belediyespor, Ağrı 1970 Spor Maç özeti ve Sonucu | 2020-2021Sezonu

TFF 3. Lig 2. Grup 30. hafta maçında Karaman Belediyespor, Ağrı 1970 Spor ile karşılaştı. maç 0-0 sona erdi. Karaman Belediyespor ve Ağrı 1970 Spor karşılaşmasında taraftarlar maçın sonucunu, puan durumunu ve maçın özetini merak ediyor. Maç özetine, karşılaşma sonrasında oluşan Puan durumuna ve maç sonucuna haberimizin detaylarında ulaşabilirsiniz.

TFF 3. Lig 2. Grup'te 30. hafta maçında Karaman Belediyespor sahasında Ağrı 1970 Spor ile 08.04.2021 15:00'da karşılaştı. Kemal Kaynaş - Karaman stadında oynanan karşılaşmada mücadelenin heyecanı en üst düzeyde yaşandı. Maçın tartışmalı pozisyonları hakem hataları ve kaçan golleri çok konuşulacak... Peki Karaman Belediyespor - Ağrı 1970 Spor maçının skoru ne? Karaman Belediyespor, Ağrı 1970 Spor Maçının özetine, karşılaşma ile ilgili merak ettiğiniz tüm gelişmelere haber sitemiz bolgegundem.com’dan rahatlıkla ulaşabilirsiniz. Karaman Belediyespor Ağrı 1970 Spor Maçını Özetini İzlemek için Tıklayın

STADYUM BİLGİSİ

Kemal Kaynaş - Karaman



MAÇIN TARİHİ VE SAATİ

08.04.2021 15:00



Karaman Belediyespor Ağrı 1970 Spor Maçının Hakemleri

Ramazan Doğanay(hakem), Abdülhamit Söyler(1. Yardımcı Hakem), Muhammet Mahmut Delimazı(2. Yardımcı Hakem), Metehan Ayyürek(dördüncü Hakem)

Karaman Belediyespor

Karaman Belediyespor İlk 11

1. Mert Can Salık, 22. Yunus Teke, 3. Ahmet Ayhan, 5. Onur Kara, 26. Coşkun Kılıç, 61. Hamit Kurt, 97. Sefa Aktepe, 23. Hasan Çavdar, 11. Ali Sinan Gayla, 17. Sidar Ceylan, 42. Ahmet Gökbayrak



Yedekler

99. Onur Bulut, 44. Abdullah Keleş, 24. İsmet Yazgan, 91. Serdar Birer, 75. Hüseyin Aybars Tüfekci, 83. Mehmet Gaffar Öz, 14. Muhammed Ebrar Yıldırım



Teknik Sorumlu

Mehmet Erol



Goller

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Kartlar

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Oyundan Çıkanlar

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Oyuna Girenler

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Ağrı 1970 Spor

Ağrı 1970 Spor İlk 11

29. Mustafa Gürbüz, 77. Seyit Gazanfer, 15. Nuh Aşkın, 6. Ahmet Altınay, 88. Cengizhan Bayrak, 5. Can Morgül, 24. Mert Yıldırım, 4. Mehmet Şirin Soydan, 25. Muhammed Furkan Özhan, 61. Hamdi Dereli, 9. Önder Selimoğlu



Yedekler

95. Kadri Çakı, 3. Cuma Ali Üzüm, 11. İbrahim Kongur, 87. Berk Kal, 10. Emrah Tacir, 18. Ercan Çapar, 35. Muhammed Şükrü Arslan



Teknik Sorumlu





Goller

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Kartlar

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Oyundan Çıkanlar

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Oyuna Girenler

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Puan Durumu

Takım O G B M A Y P Av 1 Belediye Kütahyaspor 28 17 7 4 52 29 58 23 2 Nazilli Belediyespor 28 15 6 7 53 26 51 27 3 Fethiyespor 28 15 6 7 50 24 51 26 4 İskenderun FK 29 14 4 11 35 37 46 -2 5 Mardin Fosfat Spor 29 11 11 7 35 29 44 6 6 Yomraspor 28 11 10 7 38 31 43 7 7 Büyükçekmece Tepecikspor 28 10 11 7 45 30 41 15 8 Darıca Gençlerbirliği 28 9 13 6 25 21 40 4 9 Halide Edip Adıvar 28 9 12 7 29 33 39 -4 10 Ceyhanspor 28 10 8 10 41 53 38 -12 11 Ağrı 1970 Spor 28 9 7 12 21 36 34 -15 12 Kahta 02 Spor 28 6 12 10 32 33 30 -1 13 Tekirdağspor 29 6 12 11 38 40 30 -2 14 Karaman Belediyespor 28 6 12 10 33 37 30 -4 15 Çengelköyspor A.Ş. 28 7 9 12 32 37 30 -5 16 Tokatspor 28 6 7 15 21 52 25 -31 17 Yozgatspor 1959 FK 29 2 7 20 20 52 13 -32

Fikstür

08.04.0021 Kahta 02 Spor 2-4 Mardin BŞ. Başakspor 08.04.0021 Yozgatspor 1959 FK 1-4 Nazilli Belediyespor 08.04.0021 Yomraspor 1-2 Halide Edip Adıvar 08.04.0021 Tekirdağspor 3-0 Çengelköyspor A.Ş. 08.04.0021 Karaman Belediyespor 0-0 Ağrı 1970 Spor 08.04.0021 Fethiyespor 0-0 Belediye Kütahyaspor 08.04.0021 Ceyhanspor 1-4 Erzin Spor 08.04.0021 Büyükçekmece Tepecikspor 4-1 Tokatspor

Kaynak: Türkiye Futbol Federasyonu