Karaman Belediyespor, Nazilli Belediyespor Maç özeti ve Sonucu | 2020-2021Sezonu
TFF 3. Lig 2. Grup 32. hafta maçında Karaman Belediyespor, Nazilli Belediyespor ile karşı karşıya geldi. Maçın özeti, maç sonucu, maçın ilk 11'leri ile ilgili detaylı bilgilere haberimizden ulaşabilirsiniz.
TFF 3. Lig 2. Grup 32. hafta maçında Karaman Belediyespor, Nazilli Belediyespor ile karşılaştı. maç 1-2 sona erdi. Karaman Belediyespor ve Nazilli Belediyespor karşılaşmasında taraftarlar maçın sonucunu, puan durumunu ve maçın özetini merak ediyor. Maç özetine, karşılaşma sonrasında oluşan Puan durumuna ve maç sonucuna haberimizin detaylarında ulaşabilirsiniz.
TFF 3. Lig 2. Grup'te 32. hafta maçında Karaman Belediyespor sahasında Nazilli Belediyespor ile 21.04.2021 15:00'da karşılaştı. Kemal Kaynaş - Karaman stadında oynanan karşılaşmada mücadelenin heyecanı en üst düzeyde yaşandı. Maçın tartışmalı pozisyonları hakem hataları ve kaçan golleri çok konuşulacak...
Peki Karaman Belediyespor - Nazilli Belediyespor maçının skoru ne?
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STADYUM BİLGİSİ
Kemal Kaynaş - Karaman
MAÇIN TARİHİ VE SAATİ
21.04.2021 15:00
Karaman Belediyespor Nazilli Belediyespor Maçının Hakemleri
Ozan Ergün(hakem), Erdem Değirmenci(1. Yardımcı Hakem), Enes Berk Güçlü(2. Yardımcı Hakem), Semih Gökmen(dördüncü Hakem)
Karaman Belediyespor İlk 11
99. Onur Bulut, 3. Ahmet Ayhan, 5. Onur Kara, 11. Ali Sinan Gayla, 17. Sidar Ceylan, 22. Yunus Teke, 23. Hasan Çavdar, 24. İsmet Yazgan, 44. Abdullah Keleş, 61. Hamit Kurt, 97. Sefa Aktepe
Yedekler
1. Mert Can Salık, 14. Muhammed Ebrar Yıldırım, 42. Ahmet Gökbayrak, 75. Hüseyin Aybars Tüfekci, 83. Mehmet Gaffar Öz, 90. Fatih Akyol, 91. Serdar Birer
Teknik Sorumlu
Mehmet Erol
Goller
Sidar Ceylan,45+3.dk (f)
Kartlar
Sarı Kart Yunus Teke 42.dk
Oyundan Çıkanlar
Hamit Kurt 80.dk, İsmet Yazgan 71.dk, Hasan Çavdar 80.dk, Sidar Ceylan 61.dk
Oyuna Girenler
Fatih Akyol 80.dk, Muhammed Ebrar Yıldırım 71.dk, Serdar Birer 80.dk, Ahmet Gökbayrak 61.dk
Nazilli Belediyespor İlk 11
98. Hasan Çayrak, 2. Sinan Akgöl, 4. Mehmet Ersavaş, 5. Polat Güren, 10. Muhammet Ali Aydın, 16. Berkay Çakır, 20. Mehmet Akif Şerifoğlu, 35. Aytaç Deniz, 69. Selçuk Hakalmaz, 70. Bünyamin Cesur Karataş, 74. Mert Çapar
Yedekler
92. Zekeriya Topayan, 6. Serkan Güler, 7. Burak Evren, 11. Kaan Akman, 17. Hasan Demir, 53. Tamer Arıcı, 77. Oğuzhan Yıldırım
Teknik Sorumlu
Mesut Toros
Goller
Berkay Çakır,31.dk (f), Mert Çapar,57.dk (f)
Kartlar
Sarı Kart Mehmet Akif Şerifoğlu 26.dk, Sarı Kart Berkay Çakır 44.dk, Sarı Kart Hasan Çayrak 90+3.dk
Oyundan Çıkanlar
Muhammet Ali Aydın 64.dk, Mehmet Akif Şerifoğlu 57.dk, Mert Çapar 80.dk
Oyuna Girenler
Serkan Güler 64.dk, Hasan Demir 57.dk, Tamer Arıcı 80.dk
Puan Durumu
|Takım
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|P
|Av
|1
|Belediye Kütahyaspor
|30
|18
|7
|5
|59
|32
|61
|27
|2
|Nazilli Belediyespor
|30
|17
|6
|7
|60
|29
|57
|31
|3
|Fethiyespor
|30
|16
|6
|8
|53
|27
|54
|26
|4
|Yomraspor
|30
|12
|11
|7
|41
|32
|47
|9
|5
|Mardin Fosfat Spor
|30
|12
|11
|7
|37
|29
|47
|8
|6
|İskenderun FK
|31
|14
|5
|12
|36
|40
|47
|-4
|7
|Halide Edip Adıvar
|30
|11
|12
|7
|37
|34
|45
|3
|8
|Darıca Gençlerbirliği
|30
|10
|13
|7
|28
|24
|43
|4
|9
|Büyükçekmece Tepecikspor
|30
|10
|11
|9
|46
|34
|41
|12
|10
|Ağrı 1970 Spor
|30
|10
|8
|12
|25
|38
|38
|-13
|11
|Ceyhanspor
|30
|10
|8
|12
|42
|64
|38
|-22
|12
|Kahta 02 Spor
|30
|7
|13
|10
|35
|35
|34
|0
|13
|Çengelköyspor A.Ş.
|30
|8
|10
|12
|33
|37
|34
|-4
|14
|Karaman Belediyespor
|30
|6
|13
|11
|34
|39
|31
|-5
|15
|Tekirdağspor
|31
|6
|12
|13
|41
|48
|30
|-7
|16
|Tokatspor
|30
|6
|7
|17
|21
|56
|25
|-35
|17
|Yozgatspor 1959 FK
|30
|3
|7
|20
|22
|52
|16
|-30
Fikstür
|18.04.2021
|Mardin BŞ. Başakspor
|Erzin Spor
|21.04.2021
|Büyükçekmece Tepecikspor
|0-1
|Çengelköyspor A.Ş.
|21.04.2021
|Mardin Fosfat Spor
|2-0
|İskenderun Futbol Kulübü
|21.04.2021
|Ceyhanspor
|0-5
|Halide Edip Adıvar
|21.04.2021
|Fethiyespor
|2-0
|Tokatspor
|21.04.2021
|Kahta 02 Spor
|2-1
|Belediye Kütahyaspor
|21.04.2021
|Karaman Belediyespor
|1-2
|Nazilli Belediyespor
|21.04.2021
|Tekirdağspor
|1-3
|Darıca Gençlerbirliği
|21.04.2021
|Yomraspor
|1-1
|Ağrı 1970 Spor