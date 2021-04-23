Karaman Belediyespor, Nazilli Belediyespor Maç özeti ve Sonucu | 2020-2021Sezonu

TFF 3. Lig 2. Grup 32. hafta maçında Karaman Belediyespor, Nazilli Belediyespor ile karşılaştı. maç 1-2 sona erdi. Karaman Belediyespor ve Nazilli Belediyespor karşılaşmasında taraftarlar maçın sonucunu, puan durumunu ve maçın özetini merak ediyor. Maç özetine, karşılaşma sonrasında oluşan Puan durumuna ve maç sonucuna haberimizin detaylarında ulaşabilirsiniz.

TFF 3. Lig 2. Grup'te 32. hafta maçında Karaman Belediyespor sahasında Nazilli Belediyespor ile 21.04.2021 15:00'da karşılaştı. Kemal Kaynaş - Karaman stadında oynanan karşılaşmada mücadelenin heyecanı en üst düzeyde yaşandı. Maçın tartışmalı pozisyonları hakem hataları ve kaçan golleri çok konuşulacak... Peki Karaman Belediyespor - Nazilli Belediyespor maçının skoru ne? Karaman Belediyespor, Nazilli Belediyespor Maçının özetine, karşılaşma ile ilgili merak ettiğiniz tüm gelişmelere haber sitemiz bolgegundem.com’dan rahatlıkla ulaşabilirsiniz. Karaman Belediyespor Nazilli Belediyespor Maçını Özetini İzlemek için Tıklayın

STADYUM BİLGİSİ

Kemal Kaynaş - Karaman



MAÇIN TARİHİ VE SAATİ

21.04.2021 15:00



Karaman Belediyespor Nazilli Belediyespor Maçının Hakemleri

Ozan Ergün(hakem), Erdem Değirmenci(1. Yardımcı Hakem), Enes Berk Güçlü(2. Yardımcı Hakem), Semih Gökmen(dördüncü Hakem)

Karaman Belediyespor

Karaman Belediyespor İlk 11

99. Onur Bulut, 3. Ahmet Ayhan, 5. Onur Kara, 11. Ali Sinan Gayla, 17. Sidar Ceylan, 22. Yunus Teke, 23. Hasan Çavdar, 24. İsmet Yazgan, 44. Abdullah Keleş, 61. Hamit Kurt, 97. Sefa Aktepe



Yedekler

1. Mert Can Salık, 14. Muhammed Ebrar Yıldırım, 42. Ahmet Gökbayrak, 75. Hüseyin Aybars Tüfekci, 83. Mehmet Gaffar Öz, 90. Fatih Akyol, 91. Serdar Birer



Teknik Sorumlu

Mehmet Erol



Goller

Sidar Ceylan,45+3.dk (f)



Kartlar

Sarı Kart Yunus Teke 42.dk



Oyundan Çıkanlar

Hamit Kurt 80.dk, İsmet Yazgan 71.dk, Hasan Çavdar 80.dk, Sidar Ceylan 61.dk



Oyuna Girenler

Fatih Akyol 80.dk, Muhammed Ebrar Yıldırım 71.dk, Serdar Birer 80.dk, Ahmet Gökbayrak 61.dk

Nazilli Belediyespor

Nazilli Belediyespor İlk 11

98. Hasan Çayrak, 2. Sinan Akgöl, 4. Mehmet Ersavaş, 5. Polat Güren, 10. Muhammet Ali Aydın, 16. Berkay Çakır, 20. Mehmet Akif Şerifoğlu, 35. Aytaç Deniz, 69. Selçuk Hakalmaz, 70. Bünyamin Cesur Karataş, 74. Mert Çapar



Yedekler

92. Zekeriya Topayan, 6. Serkan Güler, 7. Burak Evren, 11. Kaan Akman, 17. Hasan Demir, 53. Tamer Arıcı, 77. Oğuzhan Yıldırım



Teknik Sorumlu

Mesut Toros



Goller

Berkay Çakır,31.dk (f), Mert Çapar,57.dk (f)



Kartlar

Sarı Kart Mehmet Akif Şerifoğlu 26.dk, Sarı Kart Berkay Çakır 44.dk, Sarı Kart Hasan Çayrak 90+3.dk



Oyundan Çıkanlar

Muhammet Ali Aydın 64.dk, Mehmet Akif Şerifoğlu 57.dk, Mert Çapar 80.dk



Oyuna Girenler

Serkan Güler 64.dk, Hasan Demir 57.dk, Tamer Arıcı 80.dk

Puan Durumu

Takım O G B M A Y P Av 1 Belediye Kütahyaspor 30 18 7 5 59 32 61 27 2 Nazilli Belediyespor 30 17 6 7 60 29 57 31 3 Fethiyespor 30 16 6 8 53 27 54 26 4 Yomraspor 30 12 11 7 41 32 47 9 5 Mardin Fosfat Spor 30 12 11 7 37 29 47 8 6 İskenderun FK 31 14 5 12 36 40 47 -4 7 Halide Edip Adıvar 30 11 12 7 37 34 45 3 8 Darıca Gençlerbirliği 30 10 13 7 28 24 43 4 9 Büyükçekmece Tepecikspor 30 10 11 9 46 34 41 12 10 Ağrı 1970 Spor 30 10 8 12 25 38 38 -13 11 Ceyhanspor 30 10 8 12 42 64 38 -22 12 Kahta 02 Spor 30 7 13 10 35 35 34 0 13 Çengelköyspor A.Ş. 30 8 10 12 33 37 34 -4 14 Karaman Belediyespor 30 6 13 11 34 39 31 -5 15 Tekirdağspor 31 6 12 13 41 48 30 -7 16 Tokatspor 30 6 7 17 21 56 25 -35 17 Yozgatspor 1959 FK 30 3 7 20 22 52 16 -30

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