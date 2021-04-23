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Karaman Belediyespor, Nazilli Belediyespor Maç özeti ve Sonucu | 2020-2021Sezonu

TFF 3. Lig 2. Grup 32. hafta maçında Karaman Belediyespor, Nazilli Belediyespor ile karşı karşıya geldi. Maçın özeti, maç sonucu, maçın ilk 11'leri ile ilgili detaylı bilgilere haberimizden ulaşabilirsiniz.

Karaman Belediyespor, Nazilli Belediyespor Maç özeti ve Sonucu | 2020-2021Sezonu

TFF 3. Lig 2. Grup 32. hafta maçında Karaman Belediyespor, Nazilli Belediyespor ile karşılaştı. maç 1-2 sona erdi. Karaman Belediyespor ve Nazilli Belediyespor karşılaşmasında taraftarlar maçın sonucunu, puan durumunu ve maçın özetini merak ediyor. Maç özetine, karşılaşma sonrasında oluşan Puan durumuna ve maç sonucuna haberimizin detaylarında ulaşabilirsiniz.

TFF 3. Lig 2. Grup'te  32. hafta maçında Karaman Belediyespor sahasında Nazilli Belediyespor ile 21.04.2021 15:00'da karşılaştı. Kemal Kaynaş - Karaman stadında oynanan karşılaşmada mücadelenin heyecanı en üst düzeyde yaşandı. Maçın tartışmalı pozisyonları hakem hataları ve kaçan golleri çok konuşulacak...

Peki  Karaman Belediyespor - Nazilli Belediyespor maçının skoru ne?

Karaman Belediyespor, Nazilli Belediyespor Maçının özetine, karşılaşma ile ilgili merak ettiğiniz tüm gelişmelere haber sitemiz bolgegundem.com’dan rahatlıkla ulaşabilirsiniz.

Karaman Belediyespor  Nazilli Belediyespor Maçını Özetini İzlemek için Tıklayın

STADYUM BİLGİSİ
Kemal Kaynaş - Karaman

MAÇIN TARİHİ VE SAATİ
21.04.2021 15:00

Karaman Belediyespor Nazilli Belediyespor Maçının Hakemleri
Ozan Ergün(hakem), Erdem Değirmenci(1. Yardımcı Hakem), Enes Berk Güçlü(2. Yardımcı Hakem), Semih Gökmen(dördüncü Hakem)

KARAMAN BELEDİYESPORKaraman Belediyespor

Karaman Belediyespor İlk 11
99. Onur Bulut, 3. Ahmet Ayhan, 5. Onur Kara, 11. Ali Sinan Gayla, 17. Sidar Ceylan, 22. Yunus Teke, 23. Hasan Çavdar, 24. İsmet Yazgan, 44. Abdullah Keleş, 61. Hamit Kurt, 97. Sefa Aktepe

Yedekler
1. Mert Can Salık, 14. Muhammed Ebrar Yıldırım, 42. Ahmet Gökbayrak, 75. Hüseyin Aybars Tüfekci, 83. Mehmet Gaffar Öz, 90. Fatih Akyol, 91. Serdar Birer

Teknik Sorumlu
Mehmet Erol

Goller
Sidar Ceylan,45+3.dk (f)

Kartlar
Sarı Kart Yunus Teke 42.dk

Oyundan Çıkanlar
Hamit Kurt 80.dk, İsmet Yazgan 71.dk, Hasan Çavdar 80.dk, Sidar Ceylan 61.dk

Oyuna Girenler
Fatih Akyol 80.dk, Muhammed Ebrar Yıldırım 71.dk, Serdar Birer 80.dk, Ahmet Gökbayrak 61.dk

NAZİLLİ BELEDİYESPORNazilli Belediyespor

Nazilli Belediyespor İlk 11
98. Hasan Çayrak, 2. Sinan Akgöl, 4. Mehmet Ersavaş, 5. Polat Güren, 10. Muhammet Ali Aydın, 16. Berkay Çakır, 20. Mehmet Akif Şerifoğlu, 35. Aytaç Deniz, 69. Selçuk Hakalmaz, 70. Bünyamin Cesur Karataş, 74. Mert Çapar

Yedekler
92. Zekeriya Topayan, 6. Serkan Güler, 7. Burak Evren, 11. Kaan Akman, 17. Hasan Demir, 53. Tamer Arıcı, 77. Oğuzhan Yıldırım

Teknik Sorumlu
Mesut Toros

Goller
Berkay Çakır,31.dk (f), Mert Çapar,57.dk (f)

Kartlar
Sarı Kart Mehmet Akif Şerifoğlu 26.dk, Sarı Kart Berkay Çakır 44.dk, Sarı Kart Hasan Çayrak 90+3.dk

Oyundan Çıkanlar
Muhammet Ali Aydın 64.dk, Mehmet Akif Şerifoğlu 57.dk, Mert Çapar 80.dk

Oyuna Girenler
Serkan Güler 64.dk, Hasan Demir 57.dk, Tamer Arıcı 80.dk

Puan Durumu

 TakımOGBMAYPAv
1Belediye Kütahyaspor30187559326127
2Nazilli Belediyespor30176760295731
3Fethiyespor30166853275426
4Yomraspor30121174132479
5Mardin Fosfat Spor30121173729478
6İskenderun FK3114512364047-4
7Halide Edip Adıvar30111273734453
8Darıca Gençlerbirliği30101372824434
9Büyükçekmece Tepecikspor301011946344112
10Ağrı 1970 Spor3010812253838-13
11Ceyhanspor3010812426438-22
12Kahta 02 Spor30713103535340
13Çengelköyspor A.Ş.3081012333734-4
14Karaman Belediyespor3061311343931-5
15Tekirdağspor3161213414830-7
16Tokatspor306717215625-35
17Yozgatspor 1959 FK303720225216-30

Fikstür

18.04.2021Mardin BŞ. Başakspor Erzin Spor
21.04.2021Büyükçekmece Tepecikspor0-1Çengelköyspor A.Ş.
21.04.2021Mardin Fosfat Spor2-0İskenderun Futbol Kulübü
21.04.2021Ceyhanspor0-5Halide Edip Adıvar
21.04.2021Fethiyespor2-0Tokatspor
21.04.2021Kahta 02 Spor2-1Belediye Kütahyaspor
21.04.2021Karaman Belediyespor1-2Nazilli Belediyespor
21.04.2021Tekirdağspor1-3Darıca Gençlerbirliği
21.04.2021Yomraspor1-1Ağrı 1970 Spor

 

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