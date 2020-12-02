Karaman Belediyespor, Tokatspor Maç özeti ve Sonucu | 2020-2021Sezonu

TFF 3. Lig 2. Grup 12. hafta maçında Karaman Belediyespor, Tokatspor ile karşılaştı. maç 0-3 sona erdi. Karaman Belediyespor ve Tokatspor taraftarlar maç sonucu'nu, puan durumunu ve maçın özeti'ni merak ediyor. Maç özeti Puan durumu ve maç sonucu haberimizde.

TFF 3. Lig 2. Grup'te 12. hafta maçında Karaman Belediyespor sahasında Tokatspor ile 02.12.2020 13:00'da karşılaştı. Kemal Kaynaş - Karaman stadında oynanan mücadelede maçın heyecanı en üst noktada yaşandı. Maçın tartışmalı pozisyonları hakem hataları ve kaçan golleri çok konuşulacak. Peki Karaman Belediyespor - Tokatspor maçının skoru ne?

Maçının özeti merak ettiğiniz tüm gelişmeleri haber sitemiz bolgegundem.com’dan rahatlıkla bulabilirsiniz. Kemal Kaynaş - Karaman stadyumunda oynanan maç 0-3 sona erdi. Karaman Belediyespor Tokatspor Maçını Özetini İzlemek için Tıklayın

STADYUM BİLGİSİ

Kemal Kaynaş - Karaman



MAÇIN TARİHİ VE SAATİ

02.12.2020 13:00



Karaman Belediyespor Tokatspor Maçının Hakemleri

Sercan Karaca(hakem), Recep Gündüz(1. Yardımcı Hakem), Yunus Çiftçi(2. Yardımcı Hakem), Murat Doğan(dördüncü Hakem)

Karaman Belediyespor

Karaman Belediyespor İlk 11

99. Onur Bulut, 38. Çağatay Polatdemir, 3. Ahmet Ayhan, 19. Burak Koçer, 26. Coşkun Kılıç, 95. Emre Erol, 8. Muzaffer İlhan, 23. Hasan Çavdar, 11. Ali Sinan Gayla, 10. Ufuk Ayaydın, 7. Burhan Coşkun



Yedekler

43. Hüseyin Kul, 20. Cenk Cengiz, 81. Ahmet Şen, 5. Onur Kara, 91. Serdar Birer, 24. İsmet Yazgan, 42. Ahmet Gökbayrak



Teknik Sorumlu

Mehmet Erol



Tokatspor

Tokatspor İlk 11

1. Mikail Keskin, 2. Berkcan Aytaç, 4. Ali Kemal Yükseker, 22. Ali Can Özer, 8. Erdem Yel, 11. Eren Eş, 77. Eser Yayla, 59. Deniz Bağlan, 44. Mert Güney, 29. Abdulaziz Tanyeri, 19. Furkan Kaya



Yedekler

55. Cüneyt Çelik, 45. Eren Açıkgöz, 9. Batuhan Aslan, 7. Hüseyin Sapsağlam, 20. Tahir Mert Uzunsakal, 5. Abdulbaki Şahin, 6. Serhat Kaymak

Puan Durumu

Takım O G B M A Y P Av 1 Fethiyespor 11 7 2 2 22 7 23 15 2 Nazilli Belediyespor 11 6 1 4 23 9 19 14 3 Darıca Gençlerbirliği 12 5 4 3 12 13 19 -1 4 Belediye Kütahyaspor 11 5 3 3 16 12 18 4 5 İskenderun FK 12 5 2 5 12 17 17 -5 6 Mardin Fosfat Spor 12 4 4 4 16 13 16 3 7 Tekirdağspor 12 4 4 4 16 13 16 3 8 Yomraspor 11 4 4 3 14 11 16 3 9 Ağrı 1970 Spor 11 5 1 5 8 10 16 -2 10 Kahta 02 Spor 11 4 3 4 15 11 15 4 11 Ceyhanspor 11 4 3 4 17 25 15 -8 12 Büyükçekmece Tepecikspor 11 3 5 3 13 13 14 0 13 Çengelköyspor A.Ş. 11 4 2 5 10 13 14 -3 14 Halide Edip Adıvar 11 2 6 3 11 13 12 -2 15 Tokatspor 11 3 3 5 9 22 12 -13 16 Yozgatspor 1959 FK 12 2 4 6 8 16 10 -8 17 Karaman Belediyespor 11 2 3 6 13 17 9 -4

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