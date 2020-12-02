Karaman Belediyespor, Tokatspor Maç özeti ve Sonucu | 2020-2021Sezonu
TFF 3. Lig 2. Grup 12. hafta maçında Karaman Belediyespor, Tokatspor ile karşılaştı. Maç özeti, sonucu ve maçın ilk 11'lerini haberimizden öğrenebilirsiniz.
TFF 3. Lig 2. Grup 12. hafta maçında Karaman Belediyespor, Tokatspor ile karşılaştı. maç 0-3 sona erdi. Karaman Belediyespor ve Tokatspor taraftarlar maç sonucu'nu, puan durumunu ve maçın özeti'ni merak ediyor. Maç özeti Puan durumu ve maç sonucu haberimizde.
TFF 3. Lig 2. Grup'te 12. hafta maçında Karaman Belediyespor sahasında Tokatspor ile 02.12.2020 13:00'da karşılaştı. Kemal Kaynaş - Karaman stadında oynanan mücadelede maçın heyecanı en üst noktada yaşandı. Maçın tartışmalı pozisyonları hakem hataları ve kaçan golleri çok konuşulacak.
Peki Karaman Belediyespor - Tokatspor maçının skoru ne?
Maçının özeti merak ettiğiniz tüm gelişmeleri haber sitemiz bolgegundem.com’dan rahatlıkla bulabilirsiniz. Kemal Kaynaş - Karaman stadyumunda oynanan maç 0-3 sona erdi.
Karaman Belediyespor Tokatspor Maçını Özetini İzlemek için Tıklayın
STADYUM BİLGİSİ
Kemal Kaynaş - Karaman
MAÇIN TARİHİ VE SAATİ
02.12.2020 13:00
Karaman Belediyespor Tokatspor Maçının Hakemleri
Sercan Karaca(hakem), Recep Gündüz(1. Yardımcı Hakem), Yunus Çiftçi(2. Yardımcı Hakem), Murat Doğan(dördüncü Hakem)
Karaman Belediyespor İlk 11
99. Onur Bulut, 38. Çağatay Polatdemir, 3. Ahmet Ayhan, 19. Burak Koçer, 26. Coşkun Kılıç, 95. Emre Erol, 8. Muzaffer İlhan, 23. Hasan Çavdar, 11. Ali Sinan Gayla, 10. Ufuk Ayaydın, 7. Burhan Coşkun
Yedekler
43. Hüseyin Kul, 20. Cenk Cengiz, 81. Ahmet Şen, 5. Onur Kara, 91. Serdar Birer, 24. İsmet Yazgan, 42. Ahmet Gökbayrak
Teknik Sorumlu
Mehmet Erol
Tokatspor İlk 11
1. Mikail Keskin, 2. Berkcan Aytaç, 4. Ali Kemal Yükseker, 22. Ali Can Özer, 8. Erdem Yel, 11. Eren Eş, 77. Eser Yayla, 59. Deniz Bağlan, 44. Mert Güney, 29. Abdulaziz Tanyeri, 19. Furkan Kaya
Yedekler
55. Cüneyt Çelik, 45. Eren Açıkgöz, 9. Batuhan Aslan, 7. Hüseyin Sapsağlam, 20. Tahir Mert Uzunsakal, 5. Abdulbaki Şahin, 6. Serhat Kaymak
Puan Durumu
|Takım
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|P
|Av
|1
|Fethiyespor
|11
|7
|2
|2
|22
|7
|23
|15
|2
|Nazilli Belediyespor
|11
|6
|1
|4
|23
|9
|19
|14
|3
|Darıca Gençlerbirliği
|12
|5
|4
|3
|12
|13
|19
|-1
|4
|Belediye Kütahyaspor
|11
|5
|3
|3
|16
|12
|18
|4
|5
|İskenderun FK
|12
|5
|2
|5
|12
|17
|17
|-5
|6
|Mardin Fosfat Spor
|12
|4
|4
|4
|16
|13
|16
|3
|7
|Tekirdağspor
|12
|4
|4
|4
|16
|13
|16
|3
|8
|Yomraspor
|11
|4
|4
|3
|14
|11
|16
|3
|9
|Ağrı 1970 Spor
|11
|5
|1
|5
|8
|10
|16
|-2
|10
|Kahta 02 Spor
|11
|4
|3
|4
|15
|11
|15
|4
|11
|Ceyhanspor
|11
|4
|3
|4
|17
|25
|15
|-8
|12
|Büyükçekmece Tepecikspor
|11
|3
|5
|3
|13
|13
|14
|0
|13
|Çengelköyspor A.Ş.
|11
|4
|2
|5
|10
|13
|14
|-3
|14
|Halide Edip Adıvar
|11
|2
|6
|3
|11
|13
|12
|-2
|15
|Tokatspor
|11
|3
|3
|5
|9
|22
|12
|-13
|16
|Yozgatspor 1959 FK
|12
|2
|4
|6
|8
|16
|10
|-8
|17
|Karaman Belediyespor
|11
|2
|3
|6
|13
|17
|9
|-4
Fikstür
|02.12.0020
|Yomraspor
|1-2
|Belediye Kütahyaspor
|02.12.0020
|Fethiyespor
|5-0
|Erzin Spor
|02.12.0020
|Büyükçekmece Tepecikspor
|2-2
|Halide Edip Adıvar
|02.12.0020
|Ceyhanspor
|1-3
|Mardin BŞ. Başakspor
|02.12.0020
|Darıca Gençlerbirliği
|2-1
|Nazilli Belediyespor
|02.12.0020
|Karaman Belediyespor
|0-3
|Tokatspor
|02.12.0020
|Yozgatspor 1959 FK
|2-0
|Çengelköyspor A.Ş.
|02.12.0020
|Tekirdağspor
|2-1
|Ağrı 1970 Spor