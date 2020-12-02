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Karaman Belediyespor, Tokatspor Maç özeti ve Sonucu | 2020-2021Sezonu

TFF 3. Lig 2. Grup 12. hafta maçında Karaman Belediyespor, Tokatspor ile karşılaştı. Maç özeti, sonucu ve maçın ilk 11'lerini haberimizden öğrenebilirsiniz.

Karaman Belediyespor, Tokatspor Maç özeti ve Sonucu | 2020-2021Sezonu

TFF 3. Lig 2. Grup 12. hafta maçında Karaman Belediyespor, Tokatspor ile karşılaştı. maç 0-3 sona erdi. Karaman Belediyespor ve Tokatspor taraftarlar maç sonucu'nu, puan durumunu ve maçın özeti'ni merak ediyor. Maç özeti Puan durumu ve maç sonucu haberimizde.

TFF 3. Lig 2. Grup'te  12. hafta maçında Karaman Belediyespor sahasında Tokatspor ile 02.12.2020 13:00'da karşılaştı. Kemal Kaynaş - Karaman stadında oynanan mücadelede maçın heyecanı en üst noktada yaşandı. Maçın tartışmalı pozisyonları hakem hataları ve kaçan golleri çok konuşulacak.

Peki  Karaman Belediyespor - Tokatspor maçının skoru ne?
Maçının özeti merak ettiğiniz tüm gelişmeleri haber sitemiz bolgegundem.com’dan rahatlıkla bulabilirsiniz. Kemal Kaynaş - Karaman stadyumunda oynanan maç 0-3 sona erdi.

Karaman Belediyespor  Tokatspor Maçını Özetini İzlemek için Tıklayın

STADYUM BİLGİSİ
Kemal Kaynaş - Karaman

MAÇIN TARİHİ VE SAATİ
02.12.2020 13:00

Karaman Belediyespor Tokatspor Maçının Hakemleri
Sercan Karaca(hakem), Recep Gündüz(1. Yardımcı Hakem), Yunus Çiftçi(2. Yardımcı Hakem), Murat Doğan(dördüncü Hakem)

KARAMAN BELEDİYESPORKaraman Belediyespor

Karaman Belediyespor İlk 11
99. Onur Bulut, 38. Çağatay Polatdemir, 3. Ahmet Ayhan, 19. Burak Koçer, 26. Coşkun Kılıç, 95. Emre Erol, 8. Muzaffer İlhan, 23. Hasan Çavdar, 11. Ali Sinan Gayla, 10. Ufuk Ayaydın, 7. Burhan Coşkun

Yedekler
43. Hüseyin Kul, 20. Cenk Cengiz, 81. Ahmet Şen, 5. Onur Kara, 91. Serdar Birer, 24. İsmet Yazgan, 42. Ahmet Gökbayrak

Teknik Sorumlu
Mehmet Erol
 

TOKATSPORTokatspor

Tokatspor İlk 11
1. Mikail Keskin, 2. Berkcan Aytaç, 4. Ali Kemal Yükseker, 22. Ali Can Özer, 8. Erdem Yel, 11. Eren Eş, 77. Eser Yayla, 59. Deniz Bağlan, 44. Mert Güney, 29. Abdulaziz Tanyeri, 19. Furkan Kaya

Yedekler
55. Cüneyt Çelik, 45. Eren Açıkgöz, 9. Batuhan Aslan, 7. Hüseyin Sapsağlam, 20. Tahir Mert Uzunsakal, 5. Abdulbaki Şahin, 6. Serhat Kaymak

Puan Durumu

 TakımOGBMAYPAv
1Fethiyespor117222272315
2Nazilli Belediyespor116142391914
3Darıca Gençlerbirliği12543121319-1
4Belediye Kütahyaspor115331612184
5İskenderun FK12525121717-5
6Mardin Fosfat Spor124441613163
7Tekirdağspor124441613163
8Yomraspor114431411163
9Ağrı 1970 Spor1151581016-2
10Kahta 02 Spor114341511154
11Ceyhanspor11434172515-8
12Büyükçekmece Tepecikspor113531313140
13Çengelköyspor A.Ş.11425101314-3
14Halide Edip Adıvar11263111312-2
15Tokatspor1133592212-13
16Yozgatspor 1959 FK1224681610-8
17Karaman Belediyespor1123613179-4

Fikstür

02.12.0020Yomraspor1-2Belediye Kütahyaspor
02.12.0020Fethiyespor5-0Erzin Spor
02.12.0020Büyükçekmece Tepecikspor2-2Halide Edip Adıvar
02.12.0020Ceyhanspor1-3Mardin BŞ. Başakspor
02.12.0020Darıca Gençlerbirliği2-1Nazilli Belediyespor
02.12.0020Karaman Belediyespor0-3Tokatspor
02.12.0020Yozgatspor 1959 FK2-0Çengelköyspor A.Ş.
02.12.0020Tekirdağspor2-1Ağrı 1970 Spor

 

Onur Çelik
Spor Editörü


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