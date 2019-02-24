Karaman: “Bir tık daha galibiyeti hak ettik diyebilirim”

İstikbal Mobilya Kayserispor Teknik Direktörü Hikmet Karaman, Atiker Konyaspor'u yendikleri maçın ardından, "Bir tık daha galibiyeti hak ettik diyebilirim" dedi.

Spor Toto Süper Lig'in 23. hafta maçında İM Kayserispor, deplasmanda Atiker Konyaspor'u 1-0 mağlup etti. Karşılaşma sonrası basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Teknik Direktör Hikmet Karaman, "Kayserispor olarak baktığımızda, özellikle son 8 haftaya; kendini geliştiren ve iki takımı teraziye koyduğumuzda zaman Konyaspor'un bazı yönleri yukarıda, Kayserispor'un bazı yönleri yukarıda. Böyle bir iki takım karşılaştı maçtan önce. İlk 45 dakikaya geldiğimizde belki çok net pozisyon yok. Biz biraz daha hücumcu oynadık. Son pası ve defans arkası koşularını iyi yapamadık. Ama Konya her zamanki gibi kalecisiyle birlikte 11 kişi topun arkasına geçen, alanı daraltan ve rakibin şu kadar küçük bir hatasını bekleyen oyununu devam ettirdi. Maça çıkarken Kana'nın oyundan çıkması bir anda bir çok şeyi değiştiriyor. Hemen yerine bir oyuncu atıyorsunuz. Böyle bir kafayla oyuna başlamıştık. Bu bizim için dezavantajdı. İkinci yarı Artem'in kaçırdığı net bir pozisyon var. Deniz'in mükemmel, Şamil'in çok iyi pası. Bu arada Skubic'in de kaçırdığı çok net bir pozisyon var, bunu da söylemek lazım. Oyunun son 10 dakikasını çıkarırsak; bir tık daha galibiyeti hak ettik diyebilirim" şeklinde konuştu.

"Asla şımarmıyoruz, bu bilincin içerisindeyiz"

Sağdan ve soldan gelen ortaların olduğunu söyleyen Karaman, "Özellikle Skubic'i bu dip koşularda defansın arkasına sokan bir takım. Bir pozisyonun haricinde fırsat vermedik. Son 10 dakikanın haricinde biraz galibiyete yakın olan takım bizdik. Çok önemli bizim için. Neden önemli? Lige ilk geldiğimizde ilk maçımız Kasımpaşa'ydı. Kasımpaşa lig ikincisi, biz ligde sondan ikinciydik. Bugünkü duruma baktığın zaman biz Kasımpaşa'nın önüne geçtik. 10 takımdan aşağısı inanılmaz bir mücadele veriyor. Asla şımarmıyoruz, bu bilincin içerisindeyiz. Ligin kalan haftalarında çok şey olabilir. Aynı disiplin, aynı çalışkanlık içerisinde devam edeceğiz. Konyaspor taraftarlarını tebrik ediyorum. Konyaspor Kulübü'nü de tebrik ediyorum, Aykut hocayı da. Anadolu takımı olarak çok güzel bir model teşkil ediyorlar. İnşallah bu modeli daha yukarı taşıyarak, diğer kulüplerimize de örnek olarak devam ettirirler" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA