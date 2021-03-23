Karaman Kazımkarabekir Nüfusu 2020 - 2021 |  Kazımkarabekir İlçesinin Yüzölçümü kaçtır?

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (ADNKS) sonuçlarını ve Karaman Kazımkarabekir Nüfus verilerini Şubat 2021 yılında açıkladı. TÜİK her yıl bir önceki yılın verileri açıklandığını lütfen unutmayınız. Yani özetle 2021 Karaman Kazımkarabekir nüfus verileri 2022 yılının şubat ayında açıklanacaktır.

2020 Karaman Kazımkarabekir Nüfusu kaç oldu?

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TUİK) açıkladığı rakamlara göre Kazımkarabekir ilçesinin bağlı bulunduğu Karaman ilinde 254 bin 919 kişi yaşamaktadır. Karaman ili 8678 (km²) yüzölçümüne sahiptir ve bu yüzölçümünün 346 (km²) si Kazımkarabekir ilçesine aittir.

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TUİK) açıkladığı rakamlara göre Karaman Kazımkarabekir nüfusu 3 bin 956 kişidir.

Karaman Toplam Nüfusu Kaçtır?

254 bin 919 kişidir.

Kazımkarabekir İlçe Nüfusu Kaçtır?

3 bin 956 kişidir.

Kazımkarabekir Belde Köy Nüfusu Kaçtır?

Bin 66 kişidir.

Karaman Kazımkarabekir Yıllık Nüfus Artış Hızı

Yüzde -89,9 olarak gerçekleşmiştir.

Kazımkarabekir İlçesinin Boylamı ve Enlemi Kaçtır?

Boylam : 32,961895 Enlem : 32,961895

Kazımkarabekir İlçesinin Telefon Alan kodu nedir?

Karaman iline bağlı bulunan Kazımkarabekir ilçesinin telefon alan kodu 0 338 şeklinde başlamaktadır.

Kazımkarabekir ilçesinin bağlı olduğu Karaman İlinin Plaka kodu Kaçtır?

Türkiye’nin her ilinin kendisine ait plaka kodu bulunmaktadır. Bu plaka kodları o aracın o ilde kayıtlı olduğunu göstermektedir. Bu kapsamda Kazımkarabekir ilçesinin bağlı olduğu il olan Karaman ilinin plaka kodu 70 olarak belirlenmiştir.

Kaynak: Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (ADNKS) sonuçları, 2020