Karaman TÜGVA İl Temsilciliği görevine Hasan Aktaş getirildi

Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) Karaman İl Temsilciliği olağan genel kurulunu gerçekleştirdi.

Yunus Emre Konferans Salonunda gerçekleştirilen genel kurul, Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başladı.Genel kurulda, Karaman İl Temsilciliği tarafından yapılan ve yapılacak olan yeni çalışmalar hakkında bilgiler aktarıldı. TÜGVA Genel Başkan Yardımcısı Okan Özer, Türkiye'de teşkilatlanarak büyük bir aile haline gelen TÜGVA'nın, yapılan çalışmalarla birlikte umutlu bir manzara ortaya koyduğunu kaydetti.

TÜGVA Teşkilat Bölge Sorumlusu Osman Faruk Demirli ise, Karaman'ın en uzaktaki bir köyünde bile teşkilatlanmanın, ulaşılmaza ulaşmak için karar verilen yolda emin adımlarla ilerleyebilmenin, hiçlikler içerisine düşerek bir ele ihtiyaç duyduğu anda umutsuzluğa kapılan gence el uzatan bir gençlik hareketi olmanın önemine vurgu yaparak, TÜGVA'nın bu durumda üzerine düşen büyük sorumluluklara dikkat çekti.

Görevi devralan TÜGVA Karaman İl Temsilcisi Hasan Aktaş da yaptığı konuşmada, "2014 yılında kurulan ve 5 yıl gibi kısa bir sürede büyük bir aileye dönüşen Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) ailesi, bugün görevi teslim aldığımız Karaman İl Temsilciliğinde bizleri de arasına almış bulunmaktadır. Vakıf medeniyetine gönül veren bizlerinde katkısıyla inancımız ve kültürümüz gereği başta tüm canlılar olmak üzere insana, gençlere hizmetlerimizi arttırarak sürdüreceğiz. Ülkemizin ve milletimizin hedeflerine Türkiye Gençlik Vakfı Karaman İl Temsilciği yönetimi olarak bizlerde katkı sağlamak, daha iyi projelere imza atabilmek için en iyi şekilde çalışacağız" ifadelerini kullandı.

Genel kurulda daha sonra yeni yönetimle birlikte gerçekleştirilecek olan proje ve faaliyetleri anlatan sinevizyon gösterimi yapıldı. Genel kurula, Genel Başkan Yardımcısı Okan Özer, Teşkilat Bölge Sorumlusu Osman Faruk Demirli, önceki il temsilcisi Adnan Koyuncu, yeni il temsilcisi Hasan Aktaş ve il yönetim kurulu katıldı.

Kaynak: İHA