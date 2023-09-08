Karaman yeni eğitim-öğretim yılına hazır

Karaman Valisi Hüseyin Engin Sarıibrahim, 2023-2024 Eğitim Öğretim Yılı öncesi okullarda alınan tedbirleri değerlendirdi.

Valilik toplantı salonunda gerçekleşen toplantıya, Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Gavgalı, İl Emniyet Müdürü Ahmet Selçuk Okumuş, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Murat Alkan, daire müdürleri ile şube müdürleri katıldı. Vali Sarıibrahim, eğitim öğretim döneminde 53 bin öğrenci ve 4 bin öğretmenin 286 okulda faaliyete başlayacağını söyledi. Eğitim öğretim yılının kazasız, belasız ve başarı ile iyilikle, güzellikle geçmesini dileyen Vali Sarıibrahim, "Biz güvenlik ve eğitimle ilgili yaptığımız değerlendirmelerde hem üniversite bağlamında, üniversite eğitimindeki yerleşme ve diğer durumlarla beraber ilimizdeki genel bir değerlendirmeyi yaptık. Üniversitede eğitime 2 Ekim'de başlayacağız. Yaklaşık 22 bin öğrenci Karaman ilimizde ağırlamayı umut ediyoruz. 22 bin öğrencimizden yaklaşık 8 bin 800 kapasiteli yurtlarımızda şuan itibariyle 3 bin 800 civarındaki boş kontenjana 3 bin 600 civarında başvuru var. Öngörümüz üniversite eğitimi noktasında kalacak yer noktasında öğrencilerimizin ciddi bir sorun yaşamayacağını değerlendirmekteyiz. Ama sorun olabilmesi anlamında da hem kamu kurumlarının misafirhaneleri hem üniversitemizin imkanları hem valiliğimizin temin edeceği imkanlarla beraber misafir olacak öğrencilerimize her şekilde yardımcı olacağımızı ifade etmek istiyorum. Bu anlamda hem ilimize teşrif edecek öğrencilerimizi otogarda üniversitenin kayıt alanında sonrasında da yurtlarda ayrıca onları karşılayacak bankolar koyacağız. O bankolarda emniyet birimlerimiz, gençlik ve spordan, milli eğitimden, üniversiteden görevli arkadaşlarımız, arkadaşlara mihmandarlık yapacaklar. İlk alışma devresinde onlara yardımcı olacaklar. Burada özellikle eğitim ve öğretimin ve okul çevresinde gerçekleşecek faaliyetlerle ilgili aldığımız asayiş tedbirleri geçen yıl gerçekleşen olayların değerlendirmesi anlamında bir toplantı yaptık. Yaklaşık günlük jandarma ve emniyet birimlerimizde okul çevrelerinde hem trafik anlamında hem asayiş anlamında hem de diğer birimler anlamında 200 personelimiz görev yapacak. Okullarda risk durumlarına göre sabit ekiplerimiz olduğu gibi okul irtibat görevlisi polislerimiz de olacak. Dönem içerisinde gerçekleşen faaliyetlerle ilgili toplantılar yapacağız. Hem sosyal medyadan aldığımız geri dönüşler veya vatandaşlarımızdan aldığımız geri dönüşler hem de biz kendi içerimizdeki faaliyetleri dönem içerisinde değerlendireceğiz. Okullarımızdaki eğitim ve öğretimle beraber okul çevrelerindeki internet kafeler okul kantinleri oyun salonları gibi yerlerde yoğun denetim yapacağız. İlimizin kamu düzeninde çok önemli bir problem olmamakla birlikte eğitim ve öğretimin sağlıklı, huzur içinde geçmesi öğrencilerimizin okullarına huzurla varmaları, öğretmenlerimizin okullarında huzurlu bulunmaları bizim en önemli konu başlıklarımızdan bir tanesi olacaktır. Biz bunları takip edeceğiz" dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)