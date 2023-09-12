Karaman’a “Anadolu’yuz Biz” projesiyle gelen gençler kenti tanıdı

Türkiye'nin tarihi ve doğal güzelliklerini keşfetmek amacıyla yürütülen "Anadolu'yuz Biz" projesi çerçevesinde Mersin'den gelen gençler, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'nün ev sahipliğinde Karaman'ı tanıma fırsatı buldu.

İhlas Haber Ajansı
İHA Ajans Haberi
YAYINLAMA
Google News
Karaman’a “Anadolu’yuz Biz” projesiyle gelen gençler kenti tanıdı

Türkiye'nin tarihi ve doğal güzelliklerini keşfetmek amacıyla yürütülen "Anadolu'yuz Biz" projesi çerçevesinde Mersin'den gelen gençler, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'nün ev sahipliğinde Karaman'ı tanıma fırsatı buldu.

Gençlerin sosyal hayata katılımının amaçlandığı projeler spor, kültür ve sanat alanlarında Gençlik ve Spor Bakanlığı koordinesinde devam ediyor. Etaplar halinde gerçekleşen "Anadolu'yuz Biz" projesi ile daha önce farklı şehirlerden gençlere ev sahipliği yapan Karaman, bu kez Mersin'den gelen 17-23 yaş aralığındaki 33 gönüllü genci misafir etti. Program boyunca Karaman'ın tarihi, turistik ve kültürel yerlerini ziyaret eden gençler ayrıca sosyal sorumluluk projelerinde bulunurken Karaman'ı tanıma fırsatı buldu. İlk gün tanışma etkinlikleri ve aktivitelerde bulunan gençler, ikinci gün gençlik merkezinde uzman buluşması ve devamımda el sanatları ustası Mehmet Uyar ile saksağan kuşu boyama etkinliğine katıldı. Ardından Çocuk Evleri sitesinde ve millet bahçesinde çocuklar ile bir araya gelen gençler dolu dolu bir gün geçirdi. Programın devamında esnaf ziyareti gerçekleştiren gençler, Karamanlı esnaflarla tanışarak hasbihal etti. Son olarak tarihi ve kültürel alanları ziyaret eden gönüllü gençler Karaman'ın tarihi ve kültürel zenginliklerini yakından görme fırsatı buldu. Karaman'ı yakından görme fırsatı buldukları için mutlu olduklarını belirten gençler, "Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından hayata geçirilen "Anadolu'yuz Biz" projesi sayesinde gezmediğimiz, görmediğimiz yerleri görüyor ve yeni bağlar kuruyoruz. Projede emeği geçen herkese çok teşekkür ediyoruz" dedi.

Mersinli gençleri Karaman'da ağırlamaktan dolayı mutlu olduklarını belirten Gençlik ve Spor İl Müdürü Ali Osman Bebek ise, "Anadolu'yuz Biz" projesi çerçevesinde 33 gönüllü gencimizi 3 gün boyunca ilimizde ağırladık. Gençlerimiz kültürel gezilerin yanında sosyal sorumluluk ve gönüllülük faaliyetlerinde de bulundu. Sosyal bilincin oluşturulmasında önemli rol oynayan bu önemli projemiz ile ilimizde farklı şehirlerden gelen gençlerimizi ağırlamaya devam edeceğiz" diye konuştu.

Karaman’a “Anadolu’yuz Biz” projesiyle gelen gençler kenti tanıdı

Karaman’a “Anadolu’yuz Biz” projesiyle gelen gençler kenti tanıdı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)

KAYNAK: İHA

0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KATMAK İÇİN TIKLAYIN
9 yıldır komada yaşam mücadelesi veren Kenan Işık'ın hiç görülmemiş fotoğrafları meydana çıktı, Görenler şaştı kaldı!
9 yıldır komada yaşam mücadelesi veren Kenan Işık'ın hiç görülmemiş fotoğrafları meydana çıktı, Görenler şaştı kaldı!
112 yıllık hayatı boyunca hastaneye sadece 1 kez gitti
112 yıllık hayatı boyunca hastaneye sadece 1 kez gitti
’7. Müzekent Doğa ve Motosiklet Festivali’ne 800 motosikletli katıldı, izleyiciler yarışmayı heyecanla izledi
’7. Müzekent Doğa ve Motosiklet Festivali’ne 800 motosikletli katıldı, izleyiciler yarışmayı heyecanla izledi
Osmanlı’dan günümüze kahvenin yolculuğu! İşte Türk kahvesinin gerçek hikayesi!
Osmanlı’dan günümüze kahvenin yolculuğu! İşte Türk kahvesinin gerçek hikayesi!
Son Haberler
Avrupa şampiyonu Down Sendromlu Futsal Milli Takımı, Ümraniye’de coşkuyla karşılandı
Avrupa şampiyonu Down Sendromlu Futsal Milli Takımı, Ümraniye’de coşkuyla karşılandı
Ermenistan, Nahçıvan’da Azerbaycan mevzilerine ateş açtı
Ermenistan, Nahçıvan’da Azerbaycan mevzilerine ateş açtı
Açık hava sinemasında ’Buğday Tanesi’ duygu dolu gözlerle izlendi
Açık hava sinemasında ’Buğday Tanesi’ duygu dolu gözlerle izlendi
Seferihisar 101. Kurtuluş Günü’nü Buray konseriyle kutladı
Seferihisar 101. Kurtuluş Günü’nü Buray konseriyle kutladı
Kiracılar Dayanışması Platformu kurucusu Fahiş artışa boyun eğmedi sokakta kaldı!
Kiracılar Dayanışması Platformu kurucusu Fahiş artışa boyun eğmedi sokakta kaldı!
(TREDAŞ) aldığı önlemlerle bu uzun yolculukta göçmen kuşlara güvenli bir güzergah sunuyor
(TREDAŞ) aldığı önlemlerle bu uzun yolculukta göçmen kuşlara güvenli bir güzergah sunuyor
92. İzmir Enternasyonal Fuarı’nda bir birinden ünlü sanatçılar sahne almaya devam ediyor
92. İzmir Enternasyonal Fuarı’nda bir birinden ünlü sanatçılar sahne almaya devam ediyor
Çok Okunanlar
Meteoroloji'den üç ile uyarı geldi! 12 Eylül Salı tüm ülke geneli hava durumu ve sıcaklıklar nasıl olacak?
Meteoroloji'den üç ile uyarı geldi! 12 Eylül Salı tüm ülke geneli hava durumu ve sıcaklıklar nasıl olacak?
Piyasalarda son durum ne? 12 Eylül Altın Dolar Euro güncel fiyatları ne kadar?
Piyasalarda son durum ne? 12 Eylül Altın Dolar Euro güncel fiyatları ne kadar?
Tam bir rezalet! Bu nasıl bir düğün, ? Gelin damadın boynuna tasma taktı çeke çeke götürdü
Tam bir rezalet! Bu nasıl bir düğün, ? Gelin damadın boynuna tasma taktı çeke çeke götürdü
Libya'yı vuran Daniel Fırtınası'nda can kaybı artıyor, sellerde 2 bin kişinin öldüğünden endişe ediliyor
Libya'yı vuran Daniel Fırtınası'nda can kaybı artıyor, sellerde 2 bin kişinin öldüğünden endişe ediliyor
Özel bireyler Sarısu Kampı’nda 3 gün boyunca unutulmaz anlar yaşadı
Özel bireyler Sarısu Kampı’nda 3 gün boyunca unutulmaz anlar yaşadı
Ev sahibi tarafından sokağa atılan aileye, Karaköprü Belediyesi sahip çıktı!
Ev sahibi tarafından sokağa atılan aileye, Karaköprü Belediyesi sahip çıktı!
Dünyada ilk ve tek fıstık müzesi Gaziantep'te! Müze ziyaretçilerini tarihi yolculuğa çıkarıyor
Dünyada ilk ve tek fıstık müzesi Gaziantep'te! Müze ziyaretçilerini tarihi yolculuğa çıkarıyor
Yorumlananlar
Angela Berzeg eşini bulan kişiye 1 milyon TL ödül verecek!
Angela Berzeg eşini bulan kişiye 1 milyon TL ödül verecek!
ŞOK Market'ten büyük indirim kampanyası! 25 TL alışveriş üstü indirimli ürün Kataloğunu yayınladı
ŞOK Market'ten büyük indirim kampanyası! 25 TL alışveriş üstü indirimli ürün Kataloğunu yayınladı
TSK'ya dil uzatan CHP Diyarbakır Milletvekili Sezgin Tanrıkulu'ya soruşturma!
TSK'ya dil uzatan CHP Diyarbakır Milletvekili Sezgin Tanrıkulu'ya soruşturma!