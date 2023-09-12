Karaman’a “Anadolu’yuz Biz” projesiyle gelen gençler kenti tanıdı

Türkiye'nin tarihi ve doğal güzelliklerini keşfetmek amacıyla yürütülen "Anadolu'yuz Biz" projesi çerçevesinde Mersin'den gelen gençler, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'nün ev sahipliğinde Karaman'ı tanıma fırsatı buldu.

Gençlerin sosyal hayata katılımının amaçlandığı projeler spor, kültür ve sanat alanlarında Gençlik ve Spor Bakanlığı koordinesinde devam ediyor. Etaplar halinde gerçekleşen "Anadolu'yuz Biz" projesi ile daha önce farklı şehirlerden gençlere ev sahipliği yapan Karaman, bu kez Mersin'den gelen 17-23 yaş aralığındaki 33 gönüllü genci misafir etti. Program boyunca Karaman'ın tarihi, turistik ve kültürel yerlerini ziyaret eden gençler ayrıca sosyal sorumluluk projelerinde bulunurken Karaman'ı tanıma fırsatı buldu. İlk gün tanışma etkinlikleri ve aktivitelerde bulunan gençler, ikinci gün gençlik merkezinde uzman buluşması ve devamımda el sanatları ustası Mehmet Uyar ile saksağan kuşu boyama etkinliğine katıldı. Ardından Çocuk Evleri sitesinde ve millet bahçesinde çocuklar ile bir araya gelen gençler dolu dolu bir gün geçirdi. Programın devamında esnaf ziyareti gerçekleştiren gençler, Karamanlı esnaflarla tanışarak hasbihal etti. Son olarak tarihi ve kültürel alanları ziyaret eden gönüllü gençler Karaman'ın tarihi ve kültürel zenginliklerini yakından görme fırsatı buldu. Karaman'ı yakından görme fırsatı buldukları için mutlu olduklarını belirten gençler, "Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından hayata geçirilen "Anadolu'yuz Biz" projesi sayesinde gezmediğimiz, görmediğimiz yerleri görüyor ve yeni bağlar kuruyoruz. Projede emeği geçen herkese çok teşekkür ediyoruz" dedi.

Mersinli gençleri Karaman'da ağırlamaktan dolayı mutlu olduklarını belirten Gençlik ve Spor İl Müdürü Ali Osman Bebek ise, "Anadolu'yuz Biz" projesi çerçevesinde 33 gönüllü gencimizi 3 gün boyunca ilimizde ağırladık. Gençlerimiz kültürel gezilerin yanında sosyal sorumluluk ve gönüllülük faaliyetlerinde de bulundu. Sosyal bilincin oluşturulmasında önemli rol oynayan bu önemli projemiz ile ilimizde farklı şehirlerden gelen gençlerimizi ağırlamaya devam edeceğiz" diye konuştu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)