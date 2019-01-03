Karaman’da 2018’de kaçak avlanan 156 kişiye 189 bin lira para cezası

Karaman Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekipleri, 2018 yılında kaçak av yaparken yakaladığı 156 kişiye 189 bin 966 lira para cezası kesti.

Karaman'da Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü başta olmak üzere il ve ilçe jandarma komutanlıkları, belgeli avcılar, avcı dernekleri ve köy muhtarlıklarının da desteği alınarak av koruma ve kontrol çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda Karaman Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, 2018 yılında yapılan av koruma ve kontrol çalışmaları neticesinde, il sınırları içerisinde 156 kişi hakkında "Av Kabahati Suç Tutanağı" düzenlenerek idari yaptırım kararları ve tazminat cezası uygulandı. Av kabahati suçundan dolayı toplam 189 bin 966 TL para cezası kesildi. Merkez Av Komisyonu kararına göre de avda kullanılması yasaklanan araç ve gereçler arasında yer alan 32 adet tüfek ile mülkiyeti kamuya geçirilmek üzere 4 adet otomobil, 1 adet kamyonet ve 1 adet traktörde el konuldu. Yetkililer, Karaman Şube Müdürlüğü av koruma ekibinin 2019 yılında da kaçak avcılıkla mücadeleyi etkin ve hassasiyetle yürüterek denetimlere aralıksız olarak devam edeceğini bildirdi.

Kaynak: İHA