Karaman’da 2019 yılının ilk koordinasyon kurulu toplantısı yapıldı

Karaman'da yürütülen kamu yatırımları ile birlikte ortaya çıkan sorunların çözümüne ilişkin görüş ve önerilerin ele alındığı il koordinasyon kurulu toplantısı Vali Fahri Meral başkanlığında yapıldı.

Valilik Toplantı Salonunda gerçekleştirilen ve 2019 yılının ilk İl Koordinasyon Kurulu Toplantısına; Vali Fahri Meral'in yanı sıra Belediye Başkanı Ertuğrul Çalışkan, Vali Yardımcısı Vekili Yıldıray Malkaç, ilçe kaymakamları, ilçe ve belde belediye başkanları ile yatırımcı kuruluşların bölge ve il temsilcileri katıldı. Toplantının açılışında konuşan Vali Fahri Meral, 31 Aralık 2018 tarihi itibariyle mahalli idarelerinde yatırımlar dahil olmak üzere toplam 355 adet proje üzerinde çalışıldığını belirterek, bu projelerinin toplam tutarının 3 milyar 819 milyon lira olarak gerçekleştiğini belirtti. 355 adet projeden 161 adet projenin tamamlandığını belirten Vali Meral, bu süreçte 142 projenin ise devam ettiğini, 38 projeye ise henüz başlanmadığını söyledi. Projelerin hayata geçirilmesi sürecinde yüzde 70 fiziki gerçekleşme yaşandığını da ifade eden Meral, dönem sonu itibariyle 830 milyon lira harcama yapıldığını sözlerine ekledi.

Gerçekleştirilen toplantının devamında yatırımcı kuruluşların bölge temsilcileri tek tek söz alarak 2018 yılı içerisinde il genelinde yapımı tamamlanan ve devam eden projelere ilişkin sunumlarını gerçekleştirdi.

Kaynak: İHA