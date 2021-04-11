Tunus’ta uçakta kavga çıktı: Uçuş 5 saat aksadıSamsun’da gece bekçisi olarak görev yapan kişi işyerinde ölü bulunduDünyanın COVID Milyarderleri belli oldu! Listedeki ilk 10'a Uğur Şahin damga vurduEskişehir’de uyuşturucu şüphelisi 3 şahıs tutuklandıSivas’ta ahşap evde çıkan yangın korkuttuDüzce’de 3 saat aralıksız yağmur yağdı: Metrekareye 36 kilogram yağış düştüSağlık Bakanlığı’ndan, işyerlerinde Covid-19 için alınması gereken önlemler paylaşıldıSeydikemer’de makilik alanda çıkan yangın söndürüldüKaraman’da 21 küçükbaşın telef olduğu sürüdeki 579 hayvan köylüler tarafından kurtarıldıKoronavirüsten aynı günde vefat eden yaşlı çift defnedildi
İstanbul11 °C
  1. HABERLER
  2. İÇ HABERLER
  3. Karaman’da 21 küçükbaşın telef olduğu sürüdeki 579 hayvan köylüler tarafından kurtarıldı

Karaman’da 21 küçükbaşın telef olduğu sürüdeki 579 hayvan köylüler tarafından kurtarıldı

Karaman merkeze bağlı Salur köyünde tipiye yakalanan sürüdeki 4'ü keçi 21 küçükbaş hayvan donarak telef oldu. 579 hayvan ise köylülerin yardımıyla kurtarıldı.

Karaman’da 21 küçükbaşın telef olduğu sürüdeki 579 hayvan köylüler tarafından kurtarıldı

Dün akşam saatlerinde Karaman merkeze bağlı Salur köyünde sürüyü meraya otlatmaya götüren Altay Güleç, dönüş yolunda küçükbaş hayvanlarıyla birlikte bir anda tipiye yakalandı. Tipiye yakalanan sürünün köy yerine başka yöne gitmesi üzerine hayvanları kontrol edemeyen Güleç, hemen köylüleri arayarak yardım istedi. Bunun üzerine köylüler traktörleri ile sürünün bulunduğu yere gitti. Daha sonra hayvanlar traktör römorklarına yüklenerek köye getirilirken, 21 küçükbaş hayvan ise donarak telef oldu.

"ŞİMDİYE KADAR BAŞIMA BÖYLE BİR ŞEY GELMEDİ"

O anları anlatan sürü sahibi Altay Güleç, "Amcam ile birlikte toplam 600 koyunumuz vardı. 4'ü keçi toplam 21 küçükbaş hayvanımız tipiden dolayı donarak telef oldu. Koyunları ağıldan çıkardık ve tipiye yakalandık. Şimdiye kadar benim başıma böyle bir şey gelmedi. Köye yaklaştığımız esnada koyunlar bir anda yön değiştirdi ve hakkından gelemedik. Sonra köylülerden yardım istedik. Köylülerimizin yardımıyla koyunları traktör römorklarına doldurarak getirebildik. Yoksa hiçbirini kurtaramazdık" diye konuştu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Karaman’da 21 küçükbaşın telef olduğu sürüdeki 579 hayvan köylüler tarafından kurtarıldı

Karaman’da 21 küçükbaşın telef olduğu sürüdeki 579 hayvan köylüler tarafından kurtarıldı

BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT