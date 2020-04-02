Karaman’da bir köy karantinaya alındı

Karaman Valiliği korona virüs tedbirleri kapsamında bir köyün karantinaya alındığını duyurdu.

Karaman Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, "Ayrancı İlçe Hıfzıssıhha Kurulunun 02.04.2020 tarih ve 13 No'lu kararı doğrultusunda korona virüs (Covid-19) ile mücadele tedbirleri kapsamında salgının önlenmesi, halk sağlığının korunması amacıyla 02.04.2020 Perşembe günü saat 19.00'dan itibaren Ayrancı ilçesine bağlı Berendi köyü giriş ve çıkışlara kapatılarak karantina altına alınmıştır. Söz konusu karar gereğince adı geçen köyümüzde vatandaşlarımızın kesinlikle bir araya gelmemeleri, evlerinde kalarak köy sınırları dışına çıkmamaları, izolasyon kurallarına uymaları gerekmektedir" denildi.

Kaynak: İHA