Karaman'da bir köy karantinaya alındı!

Karaman Valiliği korovirüs tedbirleri kapsamında bir köyün karantinaya alındığını açıkladı.

Valilikten konuyla ilişkin olarak yapılan açıklamada, merkeze bağlı Ağılönü köyünde bazı vatandaşların koronavirüs testinin pozitif çıktığı belirtildi.

İl Hıfzıssıhha Kurulu tarafından vatandaşların yeni tip koronavirüs( Kovid-19) salgınından korunması için köyün tamamında saat 20.00'den itibaren, ikinci bir değerlendirmeye kadar karantina uygulanması kararı alındığı belirtildi.

Karaman Valiliği'nin açıklamasında "Karantina altına alınan Ağılönü köyüne giriş ve çıkışların yasaklanmasına karar verildi. Söz konusu tedbirlere ve kararlara uymayan vatandaşlara Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 282. ve Kabahatler Kanununun 32. maddesi gereğince idari para cezası uygulanmasına, konusu suç teşkil eden davranışlarda ise Türk Ceza Kanununun 195. maddesi kapsamında gerekli adli işlemlerin başlatılmasına oy birliği ile karar verilmiştir " ifadeleri kullanıldı.

KORONAVİRÜSTE SON DURUM

Türkiye Günlük Koronavirüs tablosuna göre son 24 saatte 19 kişi korona virüsten hayatını kaybetti, toplam can kaybı 6 bin 58 ’e yükseldi. Bugün toplam 92 bin 301 test yapılırken, bin 412 yeni vaka tanısı konuldu. Toplam vaka sayısı 254 bin 520 oldu. Bugün iyileşen 882 kişiyle birlikte toplam iyileşen hasta sayısı da 234 bin 797’e yükseldi. Toplam hastalarda zatürre oranı yüzde 7,3, toplam ağır hasta sayısının ise 735 olduğu açıklandı.