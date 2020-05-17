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Karaman'da çapa motoru devrildi: 1 ölü

KARAMAN (AA) - Karaman'ın Ermenek ilçesinde, taşıt olarak da kullanılan çapa motorunun devrilmesi sonucu 1 kişi hayatını kaybetti.Osman Yılmaz (70) yönetimindeki çapa motoru, ilçeye bağlı Gökçekent köyü Manastır mevkisinde devrildi.Yaralanan Yılmaz, kaldırıldığı Ermenek Devlet Hastanesinde...

Karaman'da çapa motoru devrildi: 1 ölü

KARAMAN (AA) - Karaman'ın Ermenek ilçesinde, taşıt olarak da kullanılan çapa motorunun devrilmesi sonucu 1 kişi hayatını kaybetti.

Osman Yılmaz (70) yönetimindeki çapa motoru, ilçeye bağlı Gökçekent köyü Manastır mevkisinde devrildi.

Yaralanan Yılmaz, kaldırıldığı Ermenek Devlet Hastanesinde müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Kaynak: AA

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