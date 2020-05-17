Karaman’da çapa motoru uçuruma yuvarlandı: 1 ölü

Karaman'da şarampole devrilen çapa motorunun sürücüsü, ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Kaza, Ermenek ilçesine bağlı Gökçekent köyü Manastır mevkisinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, 71 yaşındaki Osman Yılmaz'ın kullandığı çapa motoru, tarladan evine dönerken direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak yaklaşık 40 metre derinliğindeki uçuruma yuvarlandı. Çevredeki vatandaşların kazayı görerek durumu 112 Çağrı Merkezine bildirmesi üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan yaşlı adam sağlık ekibi tarafından kaldırıldığı Ermenek Devlet Hastanesinde tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İHA