Karaman’da coğrafi işaretli kara elmasın hasadı başladı

Karaman'da coğrafi işaretli, kara elmas olarak adlandırılan ekşikara üzümünün hasadı başladı.

İhlas Haber Ajansı
İHA Ajans Haberi
YAYINLAMA
Google News
Karaman’da coğrafi işaretli kara elmasın hasadı başladı

Karaman'da coğrafi işaretli, kara elmas olarak adlandırılan ekşikara üzümünün hasadı başladı.

Karaman'ın Toros Dağları eteklerindeki köylerde 40 bin dekar alanda yılda yaklaşık 35 bin tona yakın üretimi gerçekleşen yaş ve kuru üzüm Türkiye'nin değişik pazarlarında yüksek fiyatlarla satılıyor. Karaman Valisi Hüseyin Engin Sarıibrahim, merkeze bağlı Bozkandak köyünde düzenlenen ekşikara üzümünün hasadına katıldı. Köy sakinlerinden Mehmet Ali Duran'ın söylediği türkülerle başlayan hasatta Vali Sarıibrahim, eline aldığı makasla üzüm hasadı yaptı.

"Ekşikara üzümü Torosların güzelliğini gösteriyor"

Valisi Hüseyin Engin Sarıibrahim, ekşikara üzümünün Torosların güzelliğini gösterdiğini ifade ederek, "Çok güzel bir hasat dönemi yaşanıyor. Yaklaşık 40 bin dekar alanda üzümde 35 bin ton rekoltemiz var. Gerçekten leziz bir üzüm. Ekşikara üzümünün Karaman'da üretiminin artmasına vesile olan herkese buradan teşekkür ediyorum. Torosların eteğinde böyle nadide ürünleri bulmak ve tanışmak bizim için ayrı bir mutluluk" dedi.

"Köylerimizde katma değer üreten ciddi bir üzüm üretimi var"

Karaman Ziraat Odası Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Bayram, "Kara elmas olarak bilinen ekşikara üzümünün hasadı başlamış durumdadır. Karaman'da yaklaşık 35 köyümüz yıllardır geçimini üzümden sağlamıştır. Geçmiş yıllarda burada üretilen üzümler Karaman'da bulunan Tekel Suma Fabrikasına satılıyordu. Fabrikanın kapanmasından sonra bu köylerdeki üreticilerimiz bir arayış içerisine girdi. Bizler de bu köylerimizde ekşikara üzümünün ekilmesiyle ilgili çalışmalar yaptık. Çalışmalar kapsamında Karaman Valiliğimiz aracılığıyla fidanlar dağıttık. Şimdi de dağıtılan bu fidanların üzümlerini topluyoruz. Şuan bu köylerimizin katma değer üreten ciddi bir üzüm üretimi var. Bu bölgede üretilen üzümler Türkiye'nin değişik pazarlarında yüksek fiyatlarla satılıyor. Şuan sofralık dediğimizde ekşikara üzüm vazgeçilmez bir ürün oldu. Bu köylerde üretim sahalarının genişlemesi haliyle bizleri ve çiftçilerimizi mutlu ediyor" dedi.

Bayram, ekşikara üzümüyle ilgili detaylı çalışmalar yaptıklarını da anlatarak, "Yaptığımız analizlere göre, bu üzüm başta kansızlığa, şeker hastalığına, karaciğer ve solunum yetmezliği olanlar ile üşümesi olan kişilere iyi geldiği yönünde bilgiler aldık" diye konuştu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)

KAYNAK: İHA

0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KATMAK İÇİN TIKLAYIN
MediaMarkt, kahve tutkunlarını ağırlayacak
MediaMarkt, kahve tutkunlarını ağırlayacak
GTO’da “Yeşil Dönüşüm”e dikkat çekildi
GTO’da “Yeşil Dönüşüm”e dikkat çekildi
OEDAŞ çözüm merkezini dijitalleştirdi, müşteri memnuniyetinde ilk sıraya yerleşti
OEDAŞ çözüm merkezini dijitalleştirdi, müşteri memnuniyetinde ilk sıraya yerleşti
Köylü kadınlar, hem rehberlik hem de ticaret yapıyorlar
Köylü kadınlar, hem rehberlik hem de ticaret yapıyorlar
Son Haberler
Fethiye Körfezi’nin temizleme maliyeti 55 milyon Euro
Fethiye Körfezi’nin temizleme maliyeti 55 milyon Euro
Başkan Özcan talimat verdi, Nazilli’de bozuk yol kalmayacak
Başkan Özcan talimat verdi, Nazilli’de bozuk yol kalmayacak
Sivas’ın eğitim altyapısı güçleniyor
Sivas’ın eğitim altyapısı güçleniyor
Tarihi Hanlar Bölgesi’nde kültür sanat buluşmaları sürüyor
Tarihi Hanlar Bölgesi’nde kültür sanat buluşmaları sürüyor
Emeklilik sistemi sil baştan, Tarih verildi! (TES) adı altında yeni emeklilik sistemi geliyor, işte detaylar
Emeklilik sistemi sil baştan, Tarih verildi! (TES) adı altında yeni emeklilik sistemi geliyor, işte detaylar
Bursa’nın ’Siyah incisi’nde hasat başladı
Bursa’nın ’Siyah incisi’nde hasat başladı
Çok konuşulacak gram altın yorumu! Yıl sonunda 2 bin TL olacak uyarısı ''Altın yatırımcısını hiç üzmedi''
Çok konuşulacak gram altın yorumu! Yıl sonunda 2 bin TL olacak uyarısı ''Altın yatırımcısını hiç üzmedi''
Çok Okunanlar
Bu gün hava sıcaklığı ne kadar, yağmur var mı? 14 Eylül Perşembe tüm ülke geneli hava durumu ve sıcaklıkları nasıl olacak
Bu gün hava sıcaklığı ne kadar, yağmur var mı? 14 Eylül Perşembe tüm ülke geneli hava durumu ve sıcaklıkları nasıl olacak
Çok konuşulacak gram altın yorumu! Yıl sonunda 2 bin TL olacak uyarısı ''Altın yatırımcısını hiç üzmedi''
Çok konuşulacak gram altın yorumu! Yıl sonunda 2 bin TL olacak uyarısı ''Altın yatırımcısını hiç üzmedi''
Altın fiyatları ne kadar, gram çeyrek ne kadar, Dolar, Euro kaç TL? 14 Eylül Perşembe güncel altın, Dolar, Euro fiyatları
Altın fiyatları ne kadar, gram çeyrek ne kadar, Dolar, Euro kaç TL? 14 Eylül Perşembe güncel altın, Dolar, Euro fiyatları
Kenan Işık'ın sağlığı ile ilgili flaş gelişme! Arkadaşı Ozan Zeybek açıkladı, 9 yıldır komada yatıyor
Kenan Işık'ın sağlığı ile ilgili flaş gelişme! Arkadaşı Ozan Zeybek açıkladı, 9 yıldır komada yatıyor
Kiğılı, Almanya’nın hentbol takımının resmi giyim sponsoru oldu
Kiğılı, Almanya’nın hentbol takımının resmi giyim sponsoru oldu
Doğu krom ve pomza zengini
Doğu krom ve pomza zengini
Altın fiyatları ne kadar, gram çeyrek ne kadar, Dolar, Euro kaç TL? 14 Eylül Perşembe güncel altın, Dolar, Euro fiyatları
Altın fiyatları ne kadar, gram çeyrek ne kadar, Dolar, Euro kaç TL? 14 Eylül Perşembe güncel altın, Dolar, Euro fiyatları
Yorumlananlar
ŞOK Market'ten büyük indirim kampanyası! 25 TL alışveriş üstü indirimli ürün Kataloğunu yayınladı
ŞOK Market'ten büyük indirim kampanyası! 25 TL alışveriş üstü indirimli ürün Kataloğunu yayınladı
Türkiye'yi ayağa kaldırmıştı! Çocuk gelin skandalında yeni gelişme! Mehmet Emin Marangoz, tahliye edildi
Türkiye'yi ayağa kaldırmıştı! Çocuk gelin skandalında yeni gelişme! Mehmet Emin Marangoz, tahliye edildi
TSK'ya dil uzatan CHP Diyarbakır Milletvekili Sezgin Tanrıkulu'ya soruşturma!
TSK'ya dil uzatan CHP Diyarbakır Milletvekili Sezgin Tanrıkulu'ya soruşturma!