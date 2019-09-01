Karaman’da eski eşini öldürmeye gittiği iddia edilen şahıs tutuklandı

İzmir'den eski eşini öldürmeye Mersin'in Mut ilçesine gittiği iddia edilen ve Karaman'da yolcu otobüsünde yakalanarak gözaltına alınan şahıs çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, Mersin'in Mut ilçesinde oturan N.A. isimli kadın, gece saat 01.00 sıralarında polisi arayarak, 4 ay önce boşandığı eski eşinin İzmir'den gelerek kendisini öldüreceği ihbarında bulundu. Bunun üzerine Mersin ve Karaman polisi harekete geçti. Karaman girişindeki uygulama noktalarında tedbir alan Karaman polisi, M.A'yı (46) sabah saat 08.00 sıralarında Karaman-Konya karayolu üzerindeki uygulama noktasında bir yolcu otobüsünde yakalayarak gözaltına aldı. Otobüste yakalanan şahsın üzerinde 1 adet tabanca, tabancaya ait 14 adet mermi, 1 adet bıçak, 10 adet plastik kelepçe, 5 adet 1'er metre halinde kesilmiş uçları düğümlü kendir ip ve koli bandı ele geçirildi. Şahsın emniyetteki ifadesinde, "Alacağım eti paketlemek için bu malzemeleri aldım. Silahı da bir arkadaşımdan emanet aldım. Ben eşimi öldürmeyecektim. Yok böyle bir şey" dediği öğrenildi.

Emniyetteki işlemlerin ardından hastanede sağlık kontrolünden geçirilerek adliyeye sevk edilen M.A, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak Karaman M Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi.

Kaynak: İHA