Karaman'da fuhuş operasyonu: 2'si kadın, 3 gözaltı

KARAMAN'da polisin düzenlediği fuhuş operasyonunda, 2'si Azerbaycan uyruklu kadın, 3 kişi gözaltına alındı.

Karaman Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Ahlak Büro Amirliği ekipleri, Şaban K.'nin (58), kentte yabancı uyruklu kadınları para karşılığı fuhuşa zorladığı bilgisine ulaştı. Teknik ve fiziki çalışma başlatan polis, Şaban K.'nin, Azerbaycan uyruklu Zevinar J. (48) ve Nina J.'ye (49), otomobilde fuhuş yaptırdığını saptadı. Düzenlenen operasyonla Şaban K. ve iki kardeş gözaltına alındı.

Şüpheliler, sağlık kontrolüne getirildiği sırada gazetecilerin "Neden gözaltındasınız?" sorusuna Nina J., "Bilmiyorum" diyerek cevap verdi.

Şüphelilerin sorgularının sürdüğü bildirildi.

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DHA