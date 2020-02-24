Karaman’da Galatasaraylı taraftarların galibiyet sevinci

Galatasaray'ın, Süper Lig'in 23. haftasında Kadıköy'de karşı karşıya geldiği Fenerbahçe'yi 3-1 mağlup etmesinin ardından Karaman'da sarı-kırmızılı taraftarlar sokaklara döküldü.

Maçın bitiş düdüğüyle birlikte Aktekke 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'nda toplanan sarı-kırmızılı taraftarlar, 20 yıl sonra Kadıköy'de Fenerbahçe'yi mağlup etmenin galibiyetini kutladı. Meşaleler yakarak "Şampiyon Galatasaray" ve "Sabaha kadar buradayız" tezahüratları atan taraftarlar gecenin ilerleyen saatlerine kadar doyasıya galibiyetin coşkusunu yaşadı.

Kaynak: İHA