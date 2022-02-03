Karaman'da işçileri taşıyan servis midibüsü şarampole devrildi: Mehmet Kızıltaş öldü, 5 kişi yaralandı

Manşet Haberleri

Kemal Kılıçdaroğlu, "Telafi edeceğiz" dedi, LGBT bireylerine ve evliliklerine yeşil ışık yaktı! Seçim vaadi şaşkına çevirdi!

Ucuz ulaşım vaat eden İmamoğlu, ne de tersini yapıyor! İBB, ulaşım zammında sonra İstanbulkart'ın fiyatına yüzde 92 zam yaptı!

Fahrettin Koca'dan, göçmenleri ölüme terk eden Yunanistan Sağlık Bakanı Thanos Plevris'e tarihi ayar! "İnsanlık ölmemeli!"

Savcı Sayan'dan, Ekrem İmamoğlu'nu yerle bir eden Tanju Özcan'a: "Sana çok büyük emeklerim olmuştu..."

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile aynı isim ve soyismi taşıyor! Samsunlu Recep Tayyip Erdoğan'ın kimliğini gören gözlerine inanamıyor! "Cumhurbaşkanımız öğrenince çok şaşırdı"