Karaman'da işçileri taşıyan servis midibüsü şarampole devrildi: Mehmet Kızıltaş öldü, 5 kişi yaralandı
Karaman'da taş ocağında çalışan işçileri taşıyan servis midibüsünün şarampole devrilmesi sonucu sürücü Mehmet Kızıltaş hayatını kaybetti, 5 kişi ise yaralandı.
Alınan bilgilere göre kaza, Karaman-Karapınar kara yolunun 35. kilometresinde meydana geldi. Mehmet Kızıltaş hakimiyetindeki 70 ED 102 plakalı işçileri taşıyan minibüs, bilinmeyen bir nedenle şarampole devrildi. Kazanın bildirilmesi üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ekibinin yanı sıra polis ekibi sevk edildi.
OLAY YERİNDE YAŞAMINI YİTİRDİ
Kaza yerine gelen sağlık ekipleri sürücü Kızıltaş'ın olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Minibüsteki Osman R, Selman Ö, Sami A, Mehmet A. ve İlyas S. yaralandı.
YARALILAR HASTANEYE KALDIRILDI
Yaralılar, bölgeye sevk edilen ambulanslarla Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Sürücü Kızıltaş'ın cenazesi, Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna götürüldü.
Minibüsün bölgedeki bir taş ocağında çalışan işçileri taşıdığı öğrenildi. Kazanın nedeninin araştırılması için polis ekiplerince çalışma başlatıldı.