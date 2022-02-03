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  3. Karaman'da işçileri taşıyan servis midibüsü şarampole devrildi: Mehmet Kızıltaş öldü, 5 kişi yaralandı

Karaman'da işçileri taşıyan servis midibüsü şarampole devrildi: Mehmet Kızıltaş öldü, 5 kişi yaralandı

Karaman'da taş ocağında çalışan işçileri taşıyan servis midibüsünün şarampole devrilmesi sonucu sürücü Mehmet Kızıltaş hayatını kaybetti, 5 kişi ise yaralandı.

Karaman'da işçileri taşıyan servis midibüsü şarampole devrildi: Mehmet Kızıltaş öldü, 5 kişi yaralandı

Alınan bilgilere göre kaza, Karaman-Karapınar kara yolunun 35. kilometresinde meydana geldi. Mehmet Kızıltaş hakimiyetindeki 70 ED 102 plakalı işçileri taşıyan minibüs, bilinmeyen bir nedenle şarampole devrildi. Kazanın bildirilmesi üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ekibinin yanı sıra polis ekibi sevk edildi.

Karaman'da işçileri taşıyan servis midibüsü şarampole devrildi: Mehmet Kızıltaş öldü, 5 kişi yaralandı

OLAY YERİNDE YAŞAMINI YİTİRDİ

Kaza yerine gelen sağlık ekipleri sürücü Kızıltaş'ın olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Minibüsteki Osman R, Selman Ö, Sami A, Mehmet A. ve İlyas S. yaralandı.

Karaman'da işçileri taşıyan servis midibüsü şarampole devrildi: Mehmet Kızıltaş öldü, 5 kişi yaralandı

YARALILAR HASTANEYE KALDIRILDI

Yaralılar, bölgeye sevk edilen ambulanslarla Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Sürücü Kızıltaş'ın cenazesi, Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna götürüldü.

Minibüsün bölgedeki bir taş ocağında çalışan işçileri taşıdığı öğrenildi. Kazanın nedeninin araştırılması için polis ekiplerince çalışma başlatıldı.

Karaman'da işçileri taşıyan servis midibüsü şarampole devrildi: Mehmet Kızıltaş öldü, 5 kişi yaralandı

 

Bölge Gündem Editör Ekibi
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