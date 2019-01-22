Karaman’da kablo hırsızlığına karışan 3 kişi tutuklandı

Karaman'da bakır kablo çaldıkları iddiasıyla gözaltına alınan 3 zanlı çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, merkeze bağlı Barutkavran köyü yakınlarında Türk Telekom'a ait 70 metre uzunluğunda iletişim kablosunun çalınması üzerine çalışma başlattı. Ekipler, hırsızlık olayını gerçekleştiren şahısları yakalayabilmek için güvenlik kameraları ve Karaman Ereğli yolunda bulunan plaka tanıma sisteminin kayıtlarını incelediğinde 46 plakalı bir kamyoneti şüpheli olarak tespit etti. Kamyonetin Konya'nın Ereğli ilçesinde ikamet eden E.A'ya (19) ait olduğunu ve o tarihte kamyonette P.K (16), N.K (29) ve H.K'nın (18) olduğunu belirleyen ekipler, yaptıkları operasyonla 3 şüpheliyi kıs kıvrak yakaladı. Karaman'a getiren zanlılar ifadelerinin tamamlanmasının ardından çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak Karaman M Tipi Kapalı Cezaevine kondu.

Bu arada aynı şahısların geçtiğimiz yılın Aralık ayında yine Türk Telekom'a ait 170 metre uzunluğunda iletişim kablosunu kendilerinin çaldıklarını itiraf ettikleri öğrenildi.

Kaynak: İHA